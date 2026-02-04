La actriz Elisa Mouliaá ha retirado su acusación particular contra el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, alegando motivos personales y de salud, aunque sin retractarse de los hechos de agresión sexual que denunció, según ha informado en un comunicado difundido en redes sociales y confirmado por su abogado.

En el escrito presentado este miércoles en el Decanato de los juzgados de Plaza de Castilla, Mouliaá renuncia de forma “total, libre, consciente e irrevocable” a ejercer la acusación, pero subraya que su decisión no implica una retractación de los hechos denunciados, que —según señala— han sido considerados “veraces en lo sustancial” tanto por el Ministerio Fiscal como por el juez instructor, apreciándose indicios de criminalidad.

La actriz explica que ha sido la única de las personas afectadas que decidió iniciar un procedimiento penal contra Errejón, lo que le ha supuesto un importante desgaste personal. Añade que, pese a la existencia de denuncias anónimas publicadas en medios, ninguna otra persona se ha personado en la causa, lo que ha incrementado su sensación de exposición y presión mediática.

Mouliaá recuerda que en octubre de 2024 denunció públicamente y ante la Policía los hechos ocurridos cuatro años antes, “con nombre y apellidos”, con el objetivo de afirmar la veracidad de lo sucedido y proteger a otras mujeres, aunque sin intención de prolongar indefinidamente el proceso ni causar perjuicios adicionales.

El abogado de la actriz, Alfredo Arrién, ha explicado a EFE que el procedimiento judicial continuará por el momento y que la decisión de su defendida responde a un episodio de ansiedad sufrido tras una consulta hospitalaria, al considerar que ya no puede soportar la presión. Según el letrado, la renuncia se ha producido de manera unilateral y en contra de sus recomendaciones, dado que la Audiencia Provincial de Madrid debe pronunciarse próximamente sobre la continuidad del proceso.

La causa se inició el 24 de octubre de 2024, cuando Mouliaá denunció en la red social X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón y presentó una denuncia ante la Policía por tres presuntos episodios de agresión sexual ocurridos en septiembre de 2021. Ese mismo día, el político dimitió de todos sus cargos.

En enero de 2025, ambos declararon ante el juez: la actriz sostuvo que expresó su negativa y que pudo haber sido drogada, mientras que Errejón defendió que las relaciones fueron consentidas. Tras varias diligencias, el 14 de noviembre de 2025 el juez procesó al exdirigente político al apreciar indicios de delito. La acusación particular solicitó entonces la apertura de juicio oral, con una petición de tres años de prisión y 30.000 euros de indemnización.

Sin embargo, en diciembre la Fiscalía pidió el archivo de la causa al considerar que no había quedado suficientemente acreditada la perpetración del delito ni la falta de consentimiento. El 7 de enero se decretó la apertura de juicio oral, aunque la citación quedó suspendida a la espera del escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público.

La Audiencia Provincial de Madrid tiene aún pendiente resolver el recurso presentado por Errejón contra su procesamiento, que considera basado en un relato “inventado” por la denunciante.