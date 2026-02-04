El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado la libertad provisional de Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano del rey Felipe VI, previo depósito de una fianza de 50.000 euros, tras su detención en Málaga en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales vinculado a una red de narcotráfico.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado tomó esta decisión después de interrogar al investigado, al que se le atribuye un presunto delito de blanqueo relacionado con la causa que destapó que el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar S.G., ocultaba más de 20 millones de euros emparedados. Esta línea de investigación se desarrolla en una pieza separada vinculada a una comisión rogatoria a Panamá, cuyo secreto acaba de ser levantado.

Los investigadores sostienen que Francisco de Borbón habría participado en el presunto blanqueo de beneficios procedentes del narcotráfico a través de una empresa de criptomonedas. Junto a él, otras tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional, dos de las cuales han pasado también este miércoles a disposición judicial.

El juez ha decretado igualmente la libertad bajo fianza para estos dos detenidos: una de 60.000 euros para un joyero y otra de 20.000 euros para una tercera persona arrestada. A los tres investigados se les ha impuesto la prohibición de salida del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

La Fiscalía Antidroga había solicitado su puesta en libertad bajo fianza y un plazo de 72 horas para consignar las cantidades fijadas, advirtiendo de que, en caso contrario, deberían ingresar en prisión.

Durante su declaración, Francisco de Borbón —hijo del fallecido duque de Sevilla—, asistido por una abogada del despacho Cremades, negó las acusaciones de blanqueo y aseguró que su actividad profesional se centra en la búsqueda de inversiones. El joyero detenido afirmó, por su parte, dedicarse al negocio de la joyería, extremo sobre el que el magistrado le interrogó en relación con las piezas incautadas.

La investigación se remonta a noviembre de 2024, cuando fue detenido el ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar S.G., tras una operación que incluyó la intervención de un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras. Según los investigadores, el exjefe policial habría facilitado la entrada de droga en contenedores a cambio de cerca de un millón de euros por operación.

En el marco de esta causa, la Policía ha intervenido cerca de un centenar de relojes Rolex sin justificar al joyero detenido junto a Francisco de Borbón. Las fuentes destacan la elevada capacidad económica de los investigados y señalan que el juez preguntó de forma detallada por las joyas incautadas, cuya procedencia el arrestado trató de justificar por su actividad profesional.