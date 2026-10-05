MADRID. — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado este lunes a la convocatoria de las elecciones fijadas para el 29 de noviembre asegurando que los comicios supondrán una elección trascendental entre «democracia o Sánchez». Durante un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum, la dirigente autonómica ha sembrado dudas sobre el proceso de sufragio por correo y la elaboración del censo electoral.

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«Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo», ha afirmado Díaz Ayuso durante su intervención, en la que ha advertido de que su partido estará «muy pendiente» ante una «adulteración posible» de las listas electorales de cara a los comicios.

En sus declaraciones, la presidenta madrileña ha vinculado la situación del censo con la aplicación de la norma para descendientes en el exterior y las «regularizaciones masivas», asegurando que con estas medidas el Ejecutivo central buscaba «decidir a qué sitio iba cada elector». «Que tengamos que estar con estas dudas y que no nos extrañe que algo de esto pueda pasar nos demuestra hasta dónde hemos llegado en España», ha lamentado.

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