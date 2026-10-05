El líder de Vox advierte de que el incremento de los flujos migratorios irregulares y las políticas de regularización masiva están afectando negativamente al bolsillo de las familias españolas y saturando los servicios públicos.

MADRID. — El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a situar la política de fronteras y el control de la migración en el primer plano del debate político tras defender con rotundidad que «hay que revertir la invasión migratoria». El dirigente político argumentó que el impacto de este fenómeno no solo afecta a la seguridad, sino que incide directamente en el bienestar financiero de la ciudadanía, asegurando que esta situación «hace daño a los bolsillos españoles».

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Durante su intervención, Abascal criticó de forma severa la gestión de los flujos migratorios por parte del Ejecutivo central y la falta de controles efectivos en las fronteras. A su juicio, las políticas actuales —a las que reprocha promover un «efecto llamada»— terminan tensionando de manera insostenible los recursos públicos, la vivienda y la estabilidad económica de los contribuyentes.

En este contexto, la formación que lidera insiste en la necesidad de aplicar un plan integral de deportaciones y repatriaciones, así como el reforzamiento del control fronterizo. Para el líder de Vox, la prioridad institucional debe centrarse en proteger los recursos nacionales y la economía familiar antes de asumir la carga financiera y social derivada de la entrada irregular de personas al país.

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