MADRID.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes dos nuevas rebajas fiscales destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 40 años, con una bajada directa en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para pisos de segunda mano del 6% al 4%. El anuncio se ha producido durante su intervención en el foro Nueva Economía Fórum, en un acto en el que la dirigente madrileña ha aprovechado para entrar de lleno en la precampaña del 29-N tras la convocatoria de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez.

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El paquete fiscal, que se incorporará a los Presupuestos Regionales de 2027 y entrará en vigor el 1 de enero de ese año, prevé beneficiar a cerca de 40.000 jóvenes. Según las estimaciones del Gobierno autonómico, la rebaja del ITP supondrá un ahorro medio de 2.850 euros por comprador en inmuebles habituales que no superen los 450.000 euros, pudiendo alcanzar los 9.000 euros de ahorro en determinados tramos. De forma complementaria, el Ejecutivo madrileño reducirá el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para vivienda nueva del 0,75% al 0,4%.

Junto al paquete de medidas económicas, Díaz Ayuso ha valorado el escenario político nacional abierto tras la disolución de las Cortes, acusando al jefe del Ejecutivo central de haber utilizado la declaración institucional desde La Moncloa en clave partidista. “Sánchez se va porque ya no puede más y solo ha mentido nuevamente desde ese mitin”, ha afirmado la presidenta madrileña, quien ha definido la cita con las urnas del 29 de noviembre como un dilema “entre comunismo o libertad” y ha asegurado que el Partido Popular se encuentra preparado para afrontar los comicios.

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