El Ministerio opacó a través del Portal de Transparencia los 75.614 euros destinados a los desplazamientos de Iñaqui Carnicero entre 2021 y 2023

MADRID. — El Ejecutivo ha mantenido bajo reserva a través del Portal de Transparencia la liquidación de los gastos de desplazamiento del secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Iñaqui Carnicero, estrecho colaborador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según revela una información exclusiva publicada por ABC, el saldo derivado de sus periplos institucionales ascendió a 75.614 euros en un margen de tan solo 18 meses, abarcando el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023.

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La maniobra de opacidad se articuló bloqueando el acceso público a las partidas presupuestarias relativas a la actividad y dietas del alto cargo, considerado un perfil «intocable» dentro del organigrama del Ministerio. Pese a las solicitudes de información presentadas por los cauces reglamentarios, el departamento gubernamental evitó desgregar el desglose exacto de las partidas consignadas a la agenda de viajes del dirigente.

Mapeo de la controversia presupuestaria

Las derivaciones clave del bloqueo de datos por parte del Ministerio abarcan diversos aspectos:

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