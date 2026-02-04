Al menos 18 palestinos han muerto este miércoles en una serie de bombardeos del Ejército israelí en la Franja de Gaza, entre ellos varios menores y un bebé de cinco meses, a pesar del alto el fuego vigente desde octubre de 2025, según han informado autoridades sanitarias locales y medios internacionales.

Los ataques se desencadenaron tras un presunto ataque previo contra tropas israelíes en Gaza que dejó a un soldado gravemente herido, según el comunicado militar. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo bombardeos y fuego de artillería en zonas como Jan Yunis y la Ciudad de Gaza, regiones que no se encuentran bajo control israelí.

Entre las víctimas se encuentran cuatro menores y al menos una mujer adulta, además del bebé identificado por las autoridades locales, lo que ha reavivado las críticas sobre la protección de la población civil en un contexto todavía marcado por tensiones continuas.

Alto el fuego en entredicho

El alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 —tras años de conflicto devastador entre Israel y Hamás— ha sido perforado repetidamente por incidentes como el actual. Según los datos hospitalarios de Gaza, más de 530 palestinos han muerto por fuego israelí desde la tregua, la gran mayoría mujeres y niños, poniendo en duda la eficacia del acuerdo para garantizar la seguridad de los civiles.

Este nuevo episodio se produce mientras el paso fronterizo de Rafah con Egipto, recientemente reabierto tras casi dos años cerrado, ofrece un alivio limitado a la población gazatí. Aunque permite la entrada y salida de personas, las restricciones impuestas por Israel dificultan especialmente la evacuación de enfermos y heridos que requieren atención médica urgente, según denuncias de autoridades locales y de la comunidad internacional.

Organizaciones y organismos internacionales han vuelto a exigir un acceso humanitario sin restricciones y el pleno cumplimiento de los acuerdos de alto el fuego, ante la escalada de víctimas civiles y las persistentes amenazas a la estabilidad en la región.