El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que Europa debe fortalecer su industria de defensa para dejar de ser un “consumidor” de seguridad y convertirse en un “proveedor”. La declaración la realizó en una entrevista con la cadena CNN, en el marco de su participación en la Cumbre de Gobiernos de Dubái.

«Europa debe pasar de ser mero consumidor de seguridad a convertirse en proveedor. ¿Y qué implica eso? Implica invertir en nuestra propia seguridad y en nuestra industria de defensa», señaló Sánchez. Para ello, el mandatario español abogó por destinar el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa.

Sánchez explicó que este esfuerzo también contribuirá a reforzar el pilar europeo de la OTAN, un desafío que consideró «el más grande y exigente» para la Unión Europea.

En cuanto a la postura de España sobre el gasto militar, el presidente indicó que con un 2,1 % del PIB se podrían cumplir las capacidades pactadas en la cumbre de la OTAN de La Haya en 2025, aunque la Alianza Atlántica considera que lo recomendable sería alcanzar al menos un 3,5 %. Esta diferencia ha generado críticas previas, incluyendo comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, quien acusó a España de beneficiarse del esfuerzo de otros aliados.

Además, Sánchez destacó la importancia de profundizar el mercado europeo y su apertura a nuevos acuerdos internacionales. «Estamos cerca de finalizar un acuerdo comercial muy positivo con India y, después de eso, llegarán otros con Malasia y otras regiones del sudeste asiático. Estamos haciendo nuestros deberes, quizá debamos hacerlos más rápido, pero ese es el camino correcto que debe seguir la Unión Europea en los próximos años», concluyó.