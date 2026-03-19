A las puertas de un nuevo enfrentamiento en los cuartos de final de la Champions League este abril de 2026, el fantasma de la historia sobrevuela el Camp Nou. El análisis de los precedentes arroja una realidad incontestable: el Atlético de Madrid siempre ha eliminado al Barça en Europa. Ni el mejor Messi, ni Neymar, ni el tridente de Luis Enrique lograron descifrar el código de un Diego Pablo Simeone que ha convertido estas eliminatorias en «lecciones de vida» para el barcelonismo.

2013-14: El inicio de la pesadilla con el «Tata» Martino

La primera gran decepción se produjo en una temporada marcada por la transición y las dificultades institucionales. Un Barça de fin de ciclo, dirigido por el «Tata» Martino y condicionado por la baja de Víctor Valdés, sucumbió ante la intensidad rojiblanca.

El momento clave: El golazo de Diego Ribas desde fuera del área en el Camp Nou que sorprendió a Pinto.

El golazo de Diego Ribas desde fuera del área en el Camp Nou que sorprendió a Pinto. La sentencia: En la vuelta, un gol temprano de Koke bastó para tumbar a un Messi físicamente mermado y a un vestuario deprimido. La impotencia azulgrana fue tal que la leyenda aún recuerda balones «desinflados» en la banda para frenar el ritmo de juego.

2015-16: El naufragio del tridente ante Griezmann

Dos años después, el escenario parecía ideal para la revancha. El Barça de Luis Enrique defendía el título, venía de arrasar al Arsenal y contaba con la MSN en plenitud. Sin embargo, el guion volvió a repetirse en cuartos de final:

Ida sufrida: Un doblete de Luis Suárez permitió al Barça remontar (2-1) en el Camp Nou tras la expulsión de Fernando Torres, pero la sensación de vulnerabilidad ya era latente.

Un doblete de Luis Suárez permitió al Barça remontar (2-1) en el Camp Nou tras la expulsión de Fernando Torres, pero la sensación de vulnerabilidad ya era latente. La noche de Griezmann: En el Vicente Calderón, el francés se erigió en héroe con un doblete. El segundo gol, de penalti, cerró una eliminatoria marcada por la polémica: una mano de Gabi que el árbitro Rizzoli sacó fuera del área cuando parecía pena máxima. Sin VAR, el Barça quedó fuera de la final de Milán.

El peso del pasado sobre Hansi Flick

De cara al cruce de este 2026, la situación es paradójica. Mientras en el Atlético resisten supervivientes de aquellas batallas (Simeone, Koke, Griezmann), en el Barça la renovación es total. El único nexo con aquella época, Marc-André ter Stegen, pertenece al club pero se encuentra cedido en el Girona, dejando un vestuario sin memoria directa de aquellos tropiezos.

Temporada Ronda Resultado Global Héroe Rojiblanco 2013-14 Cuartos 2-1 (Atleti) Koke / Diego Ribas 2015-16 Cuartos 3-2 (Atleti) Antoine Griezmann

Joan Laporta, que ya entregó a Hansi Flick una carta con los valores e historia del club al asumir el cargo, tiene en estos precedentes el mejor manual de advertencia. El Barça cargará de nuevo con el cartel de favorito, una condición que, históricamente, el Atlético de Simeone ha sabido utilizar como combustible para obrar el milagro europeo.