En un giro sin precedentes para la justicia transicional en España, la Fiscalía de Barcelona ha concluido que la activista independentista Blanca Serra fue víctima de un delito de torturas cometido por la policía franquista en 1977. Se trata de la primera investigación penal en el país que, amparada en la Ley de Memoria Democrática de 2022, califica estos hechos no solo como maltratos, sino como parte de un contexto de crímenes contra la humanidad.

El fin de la impunidad interpretativa

Históricamente, las denuncias por crímenes de la dictadura se estrellaban contra el muro de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio Público ha roto esa inercia al aplicar la nueva normativa de memoria, que prioriza el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

La fiscal de Memoria Democrática de Barcelona, Sara Gómez, comunicó personalmente a Serra que los abusos sufridos durante sus detenciones —especialmente la de febrero de 1977— constituyen una práctica sistemática de represión política. Según el escrito fiscal:

«Se infligió violencia física y psíquica con el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura, bajo un régimen institucionalizado de opresión».

Un archivo agridulce: Reconocimiento sin culpables

Pese al calado simbólico de la resolución, la Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de la causa ante el juzgado. El motivo no es la falta de delito, sino la imposibilidad de identificar a los autores materiales de las torturas después de casi cinco décadas.

No obstante, esta decisión deja tres puertas abiertas fundamentales para el futuro:

Estatus oficial: Blanca Serra es reconocida formalmente como «víctima del franquismo». Reapertura: Al ser un sobreseimiento provisional, el caso podría retomarse si aparecen nuevos datos o documentos que identifiquen a los agentes responsables. Vía Civil: La Fiscalía anima a la denunciante a explorar «otras acciones judiciales» para obtener reparación económica o patrimonial.

Un precedente para el futuro

Este caso marca la hoja de ruta para cientos de querellas similares. Al investigar los hechos antes de archivarlos por falta de autor, la Justicia española empieza a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen que el Estado investigue los crímenes de lesa humanidad independientemente de si los culpables pueden ser castigados o no.

Blanca Serra, que fue detenida en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982, ve así validado un relato de décadas de resistencia, estableciendo un antes y un después en el tratamiento judicial de la represión de la Brigada Político Social.