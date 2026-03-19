La pasión por la AD Ceuta no entiende de fronteras ni de baches en el camino. A pesar de las dos derrotas consecutivas ante Las Palmas y el Deportivo, la «marea caballa» se prepara para un nuevo desplazamiento masivo. Unos 500 aficionados viajarán este fin de semana a Madrid para alentar al equipo de José Juan Romero en su duelo frente al Leganés en el Estadio Municipal de Butarque.

Un horario atractivo y precios populares

El club madrileño ha facilitado un paquete de más de 500 entradas a un precio de 20 euros, una de las concesiones más generosas de la categoría esta temporada. El horario del encuentro (sábado a las 14:00 horas) ha sido el catalizador perfecto para que muchos seguidores conviertan el partido en una escapada de fin de semana en la capital.

Este desplazamiento se produce en un contexto de dificultades logísticas, debido a las restricciones actuales en el tráfico ferroviario en parte de Andalucía, un obstáculo que no ha frenado el entusiasmo de una afición que está haciendo historia en el fútbol profesional.

La comunión total con el proyecto de José Juan Romero

El Ceuta se ha convertido en un fenómeno social que trasciende los resultados deportivos. Esta temporada, la bandera de la ciudad autónoma ha ondeado en los estadios más emblemáticos de la geografía española:

Desplazamientos récord: Más de 1.500 seguidores en La Rosaleda (Málaga) y presencia notable en Cádiz.

Más de 1.500 seguidores en La Rosaleda (Málaga) y presencia notable en Cádiz. Plazas históricas: Grupos de un centenar de valientes en Riazor (A Coruña) y El Sardinero (Santander).

Grupos de un centenar de valientes en Riazor (A Coruña) y El Sardinero (Santander). Destinos lejanos: Fidelidad demostrada incluso en campos como Anduva (Miranda de Ebro).

«Ceuta vive volcada con su equipo en una comunión total. La conexión entre grada y vestuario no se resiente pese a los últimos marcadores», destacan fuentes cercanas al club.

Más que fútbol: Marca Ciudad

La presencia de la AD Ceuta en el fútbol profesional está funcionando como una herramienta de promoción sin precedentes para la ciudad autónoma. La imagen de una afición cívica, apasionada y fiel está colocando a Ceuta en el mapa deportivo nacional con una narrativa de orgullo y pertenencia.

Butarque será el próximo escenario donde el equipo buscará romper su racha negativa, impulsado por una grada visitante que, una vez más, promete hacerse notar desde el primer minuto. El objetivo es claro: volver a sumar y celebrar con los suyos una victoria que consolide el sueño en la élite.