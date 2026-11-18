El Barcelona – Villarreal se juega el domingo 22 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Barcelona – Villarreal

Barcelona – Villarreal Competición: LaLiga, jornada 13

LaLiga, jornada 13 Fecha: domingo 22 de noviembre

domingo 22 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

DAZN LaLiga Estadio: Camp Nou (Barcelona)

El Camp Nou acogerá el enfrentamiento entre el Barcelona y el Villarreal en la jornada 13 de LaLiga. El Barcelona, líder de la clasificación con 33 puntos tras 12 partidos, ha anotado 48 goles y ha recibido 13, mostrando un rendimiento sólido con 4 victorias y 1 derrota en sus últimos 5 encuentros. Por su parte, el Villarreal ocupa la 8ª posición con 15 puntos, habiendo marcado 17 goles y encajado 15, y llega con 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos. Este duelo promete ser un interesante desafío para ambos equipos.

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Así llegan los equipos

Barcelona: 1º con 33 puntos en 12 partidos (48 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)

Villarreal: 8º con 15 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: V-D-V-E-D)

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