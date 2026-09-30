El Girona – Mallorca se juega el domingo 4 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.
- Partido: Girona – Mallorca
- Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8
- Fecha: domingo 4 de octubre
- Hora: 21:00 (hora peninsular)
- Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion
- Estadio: Estadio Municipal de Montilivi (Girona)
El Estadio Municipal de Montilivi acogerá el enfrentamiento entre Girona y Mallorca, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan al partido con 13 puntos, situándose Girona en 5ª posición y Mallorca en 6ª. El equipo local ha mostrado un buen rendimiento en sus últimos cinco encuentros, con 4 victorias y 1 derrota, anotando 14 goles y recibiendo 8. Por su parte, Mallorca ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en el mismo periodo, con 8 goles a favor y solo 3 en contra. Se espera un duelo competitivo entre dos equipos en buena forma.
Así llegan los equipos
- Girona: 5º con 13 puntos en 7 partidos (14 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)
- Mallorca: 6º con 13 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-V-V-E-V)
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