El Girona – Mallorca se juega el domingo 4 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Girona – Mallorca

Girona – Mallorca Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Municipal de Montilivi (Girona)

El Estadio Municipal de Montilivi acogerá el enfrentamiento entre Girona y Mallorca, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion. Ambos equipos llegan al partido con 13 puntos, situándose Girona en 5ª posición y Mallorca en 6ª. El equipo local ha mostrado un buen rendimiento en sus últimos cinco encuentros, con 4 victorias y 1 derrota, anotando 14 goles y recibiendo 8. Por su parte, Mallorca ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en el mismo periodo, con 8 goles a favor y solo 3 en contra. Se espera un duelo competitivo entre dos equipos en buena forma.

Así llegan los equipos

Girona: 5º con 13 puntos en 7 partidos (14 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D-V-V)

Mallorca: 6º con 13 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 3 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-V-V-E-V)

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