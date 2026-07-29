El presidente de EE. UU. promete una contundente respuesta militar tras la interceptación de misiles balísticos lanzados por Teherán. Washington y Riad ejecutan bombardeos contra milicias afines en Irak.

WASHINGTON. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles, 29 de julio de 2026, una dura advertencia a la República Islámica de Irán. En declaraciones concedidas a la cadena Fox News, el mandatario prometió una represalia de gran envergadura tras el ataque «sorpresa» con misiles balísticos contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania.

«Le vamos a dar una jodida paliza», aseveró de forma tajante Trump durante la entrevista, según el relato del corresponsal de la cadena. «Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza».

El mandatario detalló que las defensas aéreas estadounidenses contaron apenas con unos minutos para detectar, vigilar y derribar los proyectiles en tiempo real. Asimismo, confirmó haber revisado el material en vídeo de la operación, en el que se observa a los efectivos militares coordinando las trayectorias de interceptación.

Escallada regional y ofensiva conjunta con Arabia Saudí

El ataque contra la base aérea en territorio jordano fue reivindicado por la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), en el marco de una jornada marcada por un vertiginoso incremento del fuego cruzado.

Como respuesta inmediata a más de una treintena de agresiones con drones dirigidas contra personal de EE. UU. e infraestructuras energéticas del Reino Saudí en las últimas 72 horas, el Comando Central de EE. UU. (Centcom) ejecutó una serie de bombardeos de precisión:

Operación conjunta: Las fuerzas aéreas de EE. UU. y Arabia Saudí atacaron posiciones estratégicas de milicias chiíes aliadas de Teherán en el este de Irak.

Las fuerzas aéreas de EE. UU. y Arabia Saudí atacaron posiciones estratégicas de milicias chiíes aliadas de Teherán en el este de Irak. Coordinación política: Según reveló Trump, las incursiones aéreas en suelo iraquí se realizaron tras una coordinación previa con el Gobierno de Bagdad.

Según reveló Trump, las incursiones aéreas en suelo iraquí se realizaron tras una coordinación previa con el Gobierno de Bagdad. Dureza dialéctica: El líder estadounidense tildó a estos grupos armados de «cáncer» y confirmó que su Administración evalúa nuevas acciones bélicas contra sus posiciones.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ESCALADA EN ORIENTE MEDIO (ÚLTIMAS 72 HORAS) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ • >30 ataques con drones contra EE. UU. y Arabia Saudí. │ │ • Lanzamiento de misiles balísticos hacia base en Jordania. │ │ • Bombardeos conjuntos EE. UU. - Arabia Saudí en Irak. │ │ • Subida en los precios del crudo por riesgo bélico. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Negociaciones de paz en la cuerda floja

Este choque militar pone en riesgo el frágil escenario diplomático en un conflicto regional que supera ya los cinco meses de duración. La agresión se produce poco después de que la Casa Blanca ordenara una pausa táctica en las hostilidades con el objetivo de encauzar un diálogo de paz que se encontraba estancado.

Las tajantes advertencias de Washington y la reactivación de los ataques con drones y misiles vuelven a encender las alarmas internacionales, provocando de inmediato una fuerte volatilidad en los mercados energéticos globales.