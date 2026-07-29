El Servicio Federal de Seguridad (FSB) acusa a Pável Dúrov de colaborar con el terrorismo y el sabotaje. El empresario responde con un gesto de desafío en redes sociales.

MOSCÚ. — En un nuevo paso para endurecer el control sobre el entorno digital, las autoridades de la Federación de Rusia han declarado hoy, 29 de julio de 2026, en busca y captura a Pável Dúrov, fundador de la plataforma de mensajería Telegram. La medida representa un salto cuantitativo en la ofensiva del Kremlin contra la red social más utilizada por ciudadanos, empresarios e incluso mandos militares en el país.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) vincula formalmente al magnate tecnológico, de 41 años y residente en el extranjero, con el artículo 205.1 del Código Penal ruso, correspondiente a la colaboración con actividades terroristas.

Severas acusaciones de sabotaje y ciberdelincuencia

A través de un comunicado oficial, el FSB desplegó un extenso catálogo de cargos contra la plataforma, recriminándole no haber eliminado canales y chats utilizados supuestamente por la inteligencia ucraniana y grupos extremistas.

«Telegram no eliminó numerosos canales y bots utilizados activamente para organizar sabotajes, atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia, lo que ha provocado numerosas víctimas y miles de millones de dólares en daños materiales», denunció el organismo estatal.

Entre los datos presentados, la inteligencia rusa afirma haber detenido en el último año a 46 jóvenes acusados de coordinar sabotajes mediante bots de la aplicación, mientras que el Ministerio del Interior asegura haber detectado más de 24.000 delitos vinculados a la red, incluyendo tráfico de armas y narcotráfico.

La orden judicial se produce apenas dos días después de que el Kremlin criticara públicamente la falta de cooperación de la empresa con las demandas de las autoridades locales.

Riesgo de condena a cadena perpetua y extradición

Según reporta el diario ruso Kommersant, el tribunal Lefórtovo de Moscú prevé dictar en breve una medida cautelar de arresto en ausencia, paso previo a emitir una orden de extradición a través de Interpol. Aunque juristas cercanos al oficialismo sugieren que Dúrov podría ser juzgado en rebeldía y condenado a cadena perpetua, analistas internacionales ven poco probable que países como Emiratos Árabes Unidos o Francia —naciones de las que Dúrov posee nacionalidad— atiendan una eventual solicitud de entrega por sus implicaciones políticas.

Por su parte, desde la Cámara Baja del Parlamento (Duma), diputados como Andréi Svíntsov señalaron que la plataforma aún tiene margen para operar legalmente si acata las exigencias estatales, aunque otros legisladores no descartan que la propia compañía sea clasificada finalmente como organización terrorista.

La respuesta de Dúrov: desafío a la censura

Fiel a su estilo combativo y caracterizado por sus escasas apariciones públicas, Pável Dúrov no tardó en reaccionar. El empresario difundió en redes sociales una fotografía suya haciendo un gesto obsceno (mostrando el dedo del medio) dirigido expresamente al FSB.

La imagen replica una famosa protesta que el propio Dúrov protagonizó en 2011 durante las presiones del Kremlin para tomar el control de VKontakte, su primera gran plataforma.

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CRONOLOGÍA DE LA TSafe/TELEGRAM VS. EL KREMLIN │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2011: Primer encontronazo por el control de VKontakte. │ │ 2013: Nacimiento de Telegram como alternativa libre. │ │ 2018: Intento fallido de bloqueo por protestas. │ │ 2024: Detención de Pável Dúrov en Francia. │ │ 2026: Orden de busca y captura del FSB por terrorismo.│ └────────────────────────────────────────────────────────┘

Este nuevo capítulo se enmarca en un contexto de creciente descontento social generado por los bloqueos masivos a herramientas digitales, la ralentización del acceso a internet en territorio ruso y el fracaso de las alternativas promovidas por el Gobierno —como la aplicación estatal MAX— para sustituir a los servicios de mensajería internacionales.