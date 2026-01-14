La región portuguesa de Beiras e Serra da Estrela, situada en la frontera con las comunidades españolas de Castilla y León y Extremadura, participará en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para promocionar los atractivos de sus quince concejos, con una oferta centrada en el turismo de naturaleza, la gastronomía, el patrimonio histórico-artístico y las rutas por las fortalezas que durante siglos marcaron la frontera hispano-lusa.

La Comunidad Intermunicipal de Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE) contará con un estand propio en el que cada uno de los territorios dará a conocer sus principales potenciales turísticos, con el objetivo de posicionar a la región como “uno de los principales destinos del turismo internacional”, según ha señalado la entidad en una nota de prensa difundida este martes.

El presidente de la CIMRBSE y alcalde de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso, destacó que esta zona del centro de Portugal es un destino que puede visitarse “durante todo el año”, ya que ofrece “experiencias turísticas diferenciadoras en las cuatro estaciones”, desde actividades al aire libre hasta propuestas culturales y gastronómicas.

Tercer año consecutivo en FITUR

Para Condesso, la presencia en FITUR por tercer año consecutivo responde a la estrategia de la CIMRBSE para reforzar su posicionamiento en el mercado español y consolidar su visibilidad en el ámbito internacional.

Desde la comunidad intermunicipal subrayan que la promoción conjunta de los quince concejos permite presentar al público un destino turístico integrado, “orientado a experiencias únicas, sostenibles y de proximidad”, en el que destacan valores como la naturaleza, el bienestar y la autenticidad del territorio. EFE