El santoral católico conmemora hoy, 15 de enero, a dos figuras esenciales del monacato: San Pablo el Ermitaño, reconocido tradicionalmente como el primer anacoreta del cristianismo, y San Mauro, el discípulo predilecto de San Benito.

San Pablo el Ermitaño, primer ermitaño

Nacido en Egipto, Pablo huyó al desierto durante la persecución de Decio (siglo III) para proteger su fe. Lo que comenzó como un refugio temporal se convirtió en una vida de casi 90 años de soledad absoluta dedicada a Dios.

El Cuervo Mensajero: La tradición, narrada por San Jerónimo, cuenta que un cuervo le traía diariamente medio pan para alimentarse. Cuando San Antonio Abad lo visitó al final de su vida, el cuervo trajo un pan entero para ambos.

La tradición, narrada por San Jerónimo, cuenta que un cuervo le traía diariamente medio pan para alimentarse. Cuando lo visitó al final de su vida, el cuervo trajo un pan entero para ambos. La Túnica de Palma: Pablo vivía en una cueva cerca de una palmera, cuyas hojas usaba para tejer su vestimenta y cuyos dátiles le servían de alimento.

Pablo vivía en una cueva cerca de una palmera, cuyas hojas usaba para tejer su vestimenta y cuyos dátiles le servían de alimento. Legado: Es el patrón de los fabricantes de cestos y esteras, y su figura simboliza la búsqueda de Dios en el silencio más profundo.

San Mauro, abad

San Mauro (siglo VI) fue el discípulo más cercano de San Benito de Nursia. Representa la virtud de la obediencia perfecta y la confianza en el maestro.

Caminar sobre las aguas: El episodio más famoso de su vida ocurrió cuando San Benito le ordenó salvar al joven Plácido, que se estaba ahogando en un lago. Mauro, por pura obediencia, corrió sobre el agua sin darse cuenta hasta que puso al niño a salvo en la orilla.

El episodio más famoso de su vida ocurrió cuando San Benito le ordenó salvar al joven Plácido, que se estaba ahogando en un lago. Mauro, por pura obediencia, corrió sobre el agua sin darse cuenta hasta que puso al niño a salvo en la orilla. Introducción del Benedictismo en Francia: Según la tradición, fue el encargado de llevar la Regla de San Benito a las Galias, fundando el monasterio de Glanfeuil.

Otros santos que se celebran el 15 de enero

Junto a estos grandes monjes, la Iglesia recuerda hoy a:

San Abacuc y San Audifaz: Mártires romanos del siglo III. Eran una familia (padres e hijos) de origen persa que viajaron a Roma para venerar las tumbas de los apóstoles y terminaron dando su vida por asistir a los cristianos perseguidos.

Mártires romanos del siglo III. Eran una familia (padres e hijos) de origen persa que viajaron a Roma para venerar las tumbas de los apóstoles y terminaron dando su vida por asistir a los cristianos perseguidos. San Bonito de Clermont, obispo: Obispo francés del siglo VII que destacó por su amor a la justicia. Renunció a su cargo al dudar de la legitimidad de su elección y pasó sus últimos años en un monasterio como un simple monje.

Obispo francés del siglo VII que destacó por su amor a la justicia. Renunció a su cargo al dudar de la legitimidad de su elección y pasó sus últimos años en un monasterio como un simple monje. Santa Itais (o Ita), virgen: Conocida como la «Inés de Irlanda» (siglo VI). Fundó un monasterio femenino y fue maestra espiritual de muchos santos irlandeses posteriores.

Conocida como la «Inés de Irlanda» (siglo VI). Fundó un monasterio femenino y fue maestra espiritual de muchos santos irlandeses posteriores. San Juan Calibita: Un joven de Constantinopla que, tras huir de casa para ser monje, regresó y vivió como un mendigo desconocido bajo la escalera de la casa de sus padres, practicando una humildad extrema.

Beatos