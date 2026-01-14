El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha reunido este miércoles en Madrid con cuatro de los seis ciudadanos españoles que permanecían encarcelados en Venezuela y que ya han sido repatriados a España, tras su excarcelación por el nuevo Gobierno venezolano surgido después de la captura de Nicolás Maduro.

El encuentro ha tenido lugar en la sede del ministerio, en el Palacio de Viana, y ha contado con la presencia del vasco José María Basoa, el canario Miguel Moreno y las hispanovenezolanas Rocío San Miguel y Sofía Sahagún, según ha informado el propio Albares a través de un mensaje en redes sociales acompañado de varias imágenes.

Durante la reunión, que se ha prolongado durante algo más de una hora, el ministro ha conversado con los liberados sobre las dificultades vividas durante su estancia en prisión y sobre el proceso de retorno a España. Ninguno de los asistentes ha realizado declaraciones a los medios ni a la entrada ni a la salida del encuentro, aunque Basoa ha señalado a EFE que no pudieron acudir todos los españoles excarcelados y ya de vuelta en el país.

La reunión se produce en la víspera de la comparecencia parlamentaria de Albares en el Congreso de los Diputados, donde este jueves intervendrá en un pleno extraordinario para explicar la posición del Gobierno español ante la crisis venezolana, desencadenada tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Muy feliz de reunirme con los españoles liberados en Venezuela, que ya están con sus familias en España. Este paso positivo tiene que continuar”, ha señalado el ministro de Exteriores en su mensaje, en el que también ha agradecido la labor del servicio exterior y, en especial, de la embajada española en Caracas.

El pasado 8 de enero fueron liberados y posteriormente repatriados cinco ciudadanos españoles, tres de los cuales han participado en el encuentro de este miércoles. Además, ayer fueron excarcelados otros tres españoles, de los que una, Sofía Sahagún, ya ha regresado a España.