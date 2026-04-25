La líder de Podemos acusa a Pedro Sánchez de utilizar su perfil internacional como «distracción» frente a los problemas internos y advierte sobre el riesgo militar de permanecer en la Alianza.

MADRID – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha elevado el tono contra la política exterior del Gobierno tras las recientes tensiones con la administración de Donald Trump. En declaraciones realizadas este viernes 24 de abril de 2026, Belarra ha urgido al presidente Pedro Sánchez a tramitar la salida de España de la OTAN de forma proactiva, evitando lo que considera una «enorme humillación»: esperar a que sea el presidente estadounidense quien ejecute una posible suspensión o expulsión del país.

La reacción de la líder de la formación morada se produce tras la filtración de un correo interno del Pentágono en el que se baraja la posibilidad de suspender a España de la Alianza Atlántica. Esta medida respondería a los desacuerdos estratégicos entre Madrid y Washington respecto a la escalada bélica en Oriente Próximo, particularmente en lo referente al conflicto con Irán.

Una «estrategia de distracción» de Sánchez

Belarra ha sido especialmente crítica con la figura del presidente del Gobierno, asegurando que Sánchez ha construido una imagen internacional «muy fuerte» basada principalmente en lo discursivo. Según la diputada, este perfil exterior no es más que una «maniobra para distraer» de los problemas domésticos que asfixian a la ciudadanía, señalando específicamente el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de la vida.

«Sería una humillación esperar a que Trump nos eche en vez de irnos nosotros por nuestra propia voluntad», ha afirmado Belarra, insistiendo en que la permanencia en la OTAN convierte a España en un «objetivo militar» y en «cómplice» de las acciones que están llevando a cabo Donald Trump y el gobierno de Benjamin Netanyahu.

El debate sobre la soberanía

La propuesta de Podemos pasa por abrir un debate social profundo que permita a los ciudadanos decidir sobre la permanencia en la organización militar. Para Belarra, la actual subordinación a los intereses de Estados Unidos pone en riesgo la seguridad nacional y la autonomía política de España en un contexto de preguerra global.

Pese a que el Congreso de los Diputados ya rechazó esta misma semana una moción de Podemos en este sentido —con el voto en contra del PSOE—, la formación insiste en que el escenario ha cambiado tras las amenazas directas de la administración Trump.

Por el momento, el ala socialista del Gobierno mantiene su compromiso con la Alianza, mientras expertos en derecho internacional y fuentes de la propia OTAN señalan que, aunque la Casa Blanca tiene capacidad para obstruir nombramientos o aislar políticamente a un socio, el Tratado del Atlántico Norte no contempla un mecanismo jurídico explícito para la expulsión de un país miembro.