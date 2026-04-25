A menos de un mes de las elecciones del 17 de mayo, el estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas otorga al Partido Popular una ventaja de 18 puntos sobre el PSOE.

SEVILLA – El escenario político andaluz parece inclinarse hacia la continuidad. Según el último estudio preelectoral del CIS publicado este viernes 24 de abril de 2026, el actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, tendría a su alcance revalidar la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía.

La encuesta estima que el Partido Popular (PP) obtendría un 43,6% de los votos, lo que se traduciría en una previsión de 55 escaños, la cifra exacta que marca la mayoría absoluta en la cámara autonómica (compuesta por 109 diputados). Aunque la horquilla de resultados permite un margen de entre 51 y 59 parlamentarios, el escenario más probable sitúa a Moreno gobernando de nuevo en solitario.

El PSOE no logra recortar distancias

El PSOE, encabezado por la exministra María Jesús Montero, se quedaría como segunda fuerza con el 25,8% de los sufragios y una estimación de 31 escaños. Pese a mejorar ligeramente sus resultados porcentuales respecto a los comicios anteriores, los socialistas no logran romper la hegemonía popular, situándose a casi 18 puntos de distancia del PP.

Por su parte, Vox experimentaría un retroceso, bajando hasta los 13 escaños (10,3% de los votos), lo que restaría capacidad de presión a la formación de Santiago Abascal si Moreno logra alcanzar finalmente los 55 diputados necesarios.

Fragmentación en la izquierda

En el flanco izquierdo, la batalla por el cuarto puesto favorece a Adelante Andalucía. La formación liderada por José Ignacio García lograría entre 5 y 7 escaños (8,5%), superando a la coalición Por Andalucía (IU, Podemos y Sumar), que encabeza Antonio Maíllo y que obtendría entre 4 y 5 representantes.

Otras formaciones, como «Se acabó la fiesta» (SALF) de Alvise Pérez, no lograrían entrar en el Parlamento, quedándose con un 1,9% de los votos, por debajo del umbral necesario.

Sanidad y vivienda: las claves del voto

El estudio del CIS también arroja luz sobre las preocupaciones de los andaluces. La sanidad pública se consolida como el principal problema para el 42,2% de los encuestados, seguida por el acceso a la vivienda (12%).

Además, un dato relevante para la campaña es que el 70,4% de los ciudadanos asegura que decidirá su voto basándose en temas estrictamente autonómicos de Andalucía, frente a un 21,2% que lo hará pensando en la situación política general de España.

Con estos datos sobre la mesa, la campaña electoral del 17-M arranca con un PP fortalecido y una izquierda que lucha por movilizar a su electorado para evitar un nuevo mandato en solitario de los populares.

Datos técnicos del sondeo: