El debate sobre la crisis de vivienda en España ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política. La ministra y líder de Podemos, Ione Belarra, volvió a cuestionar la gestión del Ejecutivo en materia de alquileres y acceso a la vivienda, exigiendo medidas urgentes y concretas que, según ella, deberían reflejarse “con el BOE en la mano”. Entre sus principales demandas, Belarra pidió la cancelación de desahucios y una revisión del gasto público, cuestionando inversiones en tanques y armas mientras miles de familias enfrentan dificultades para acceder a un hogar digno.

Durante su intervención, Belarra lanzó una crítica directa al Gobierno: «¿Usted se piensa que la gente es tonta?», cuestionando la efectividad de las políticas actuales y la percepción de la ciudadanía sobre las acciones gubernamentales.

En respuesta, la ministra encargada de vivienda aseguró que el acuerdo firmado en su momento con Podemos ya se encuentra cumplido, destacando como ejemplo los avales para facilitar el acceso a la vivienda. Según el Ministerio, estas medidas habrían permitido que un mayor número de familias pudiera acceder a la vivienda mediante garantías financieras respaldadas por el Estado.

Sin embargo, desde Podemos insisten en que estas acciones no son suficientes para afrontar la creciente presión del mercado inmobiliario. El partido reclama una intervención más directa sobre los alquileres, con políticas que regulen los precios y protejan a las familias más vulnerables. Además, advierten sobre la necesidad de priorizar la inversión en políticas sociales frente a gastos en armamento y defensa, argumentando que los problemas de vivienda son una crisis que afecta a millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el país.

Expertos del sector coinciden en que, aunque los avales estatales pueden facilitar el acceso a la vivienda para algunos grupos, no solucionan los problemas estructurales del mercado de alquiler, como el aumento sostenido de los precios y la falta de oferta asequible en las principales ciudades. Por ello, la presión política y social sobre el Gobierno continúa en aumento.

Con este nuevo pulso, Podemos busca mantener la crisis de vivienda en el centro del debate político y presionar al Ejecutivo para que adopte medidas más contundentes que garanticen el derecho a la vivienda como un asunto prioritario.