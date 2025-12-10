El diputado de Sumar Nahuel González ha anunciado en los pasillos del Congreso que su formación solicitará la comparecencia de Revuelta y del partido Vox en la Comisión que investiga la dana que afectó a Valencia el pasado octubre, tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en el manejo de las donaciones destinadas a los damnificados.

Según González, “la extrema derecha utilizó la buena voluntad de la gente para lucrarse y nos parece gravísimo, así que vamos a pedir que comparezcan en la comisión de investigación”. El diputado, que también es vicepresidente primero de la Comisión, añadió que esta situación “es algo que incluso desde sectores de la propia extrema derecha se está reconociendo”.

González detalló que la propuesta será sometida a votación en una comisión propia para incorporarla al plan de trabajo, aunque advirtió que la comparecencia “no será inminente”. También se mostró confiado en que contarán con el respaldo del resto de los grupos parlamentarios. Entre los posibles convocados, González señaló que “sería interesante” que participara el líder de Vox, Santiago Abascal.