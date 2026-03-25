En una contundente intervención este miércoles, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha elevado el tono contra la política exterior de Washington y Tel Aviv, calificando a ambos Estados como el principal peligro para la seguridad global. Según Belarra, esta amenaza supera incluso a desafíos existenciales como la crisis climática o la desigualdad extrema.
Un diagnóstico de «asedio y violaciones»
Belarra ha fundamentado su acusación en una serie de eventos recientes y conflictos enquistados. Denunció que Israel ha violado el alto el fuego en Líbano «más de 10.000 veces», señalando ataques directos contra infraestructuras civiles y hospitales.
Asimismo, la líder de la formación morada cargó contra el papel de Estados Unidos, mencionando el «asedio medieval» que mantiene a Cuba al límite y cuestionando la coherencia de su defensa de los derechos humanos:
«El primer objetivo de quienes decían estar muy preocupados por la libertad de las mujeres en Irán ha sido una escuela llena de niñas», sentenció Belarra, en alusión a las recientes operaciones militares.
Bajo esta premisa, ha exigido al presidente Pedro Sánchez que «actúe en defensa propia» y en defensa de la vida, instando a España a desmarcarse de la estrategia de sus aliados tradicionales.
Críticas a las medidas energéticas: «Duran menos que un caramelo»
En clave interna, Belarra también ha arremetido contra las rebajas fiscales a los combustibles aprobadas por el Gobierno para paliar la escalada de precios derivada del conflicto en Oriente Próximo. Para Podemos, estas medidas son insuficientes y estériles frente al poder de las grandes energéticas.
- Dura crítica a las eléctricas: «Estas rebajas van a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Se las va a devorar la especulación de Repsol, Iberdrola, Moeve y Endesa», afirmó.
- Propuestas de intervención: Ante lo que considera un mercado descontrolado, la portavoz ha reclamado medidas de intervención directa:
- Topar los precios de los carburantes.
- Limitar los márgenes de beneficio en la venta de alimentos.
- Intervenir el mercado de los alquileres.
Con este discurso, Podemos busca presionar al ala socialista del Ejecutivo para que adopte una postura más beligerante tanto en la arena internacional como en el control de precios doméstico.