En una contundente intervención este miércoles, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha elevado el tono contra la política exterior de Washington y Tel Aviv, calificando a ambos Estados como el principal peligro para la seguridad global. Según Belarra, esta amenaza supera incluso a desafíos existenciales como la crisis climática o la desigualdad extrema.

Un diagnóstico de «asedio y violaciones»

Belarra ha fundamentado su acusación en una serie de eventos recientes y conflictos enquistados. Denunció que Israel ha violado el alto el fuego en Líbano «más de 10.000 veces», señalando ataques directos contra infraestructuras civiles y hospitales.

Asimismo, la líder de la formación morada cargó contra el papel de Estados Unidos, mencionando el «asedio medieval» que mantiene a Cuba al límite y cuestionando la coherencia de su defensa de los derechos humanos:

«El primer objetivo de quienes decían estar muy preocupados por la libertad de las mujeres en Irán ha sido una escuela llena de niñas», sentenció Belarra, en alusión a las recientes operaciones militares.

Bajo esta premisa, ha exigido al presidente Pedro Sánchez que «actúe en defensa propia» y en defensa de la vida, instando a España a desmarcarse de la estrategia de sus aliados tradicionales.

Críticas a las medidas energéticas: «Duran menos que un caramelo»

En clave interna, Belarra también ha arremetido contra las rebajas fiscales a los combustibles aprobadas por el Gobierno para paliar la escalada de precios derivada del conflicto en Oriente Próximo. Para Podemos, estas medidas son insuficientes y estériles frente al poder de las grandes energéticas.

Dura crítica a las eléctricas: «Estas rebajas van a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Se las va a devorar la especulación de Repsol, Iberdrola, Moeve y Endesa», afirmó.

«Estas rebajas van a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Se las va a devorar la especulación de Repsol, Iberdrola, Moeve y Endesa», afirmó. Propuestas de intervención: Ante lo que considera un mercado descontrolado, la portavoz ha reclamado medidas de intervención directa: Topar los precios de los carburantes. Limitar los márgenes de beneficio en la venta de alimentos. Intervenir el mercado de los alquileres .

Ante lo que considera un mercado descontrolado, la portavoz ha reclamado medidas de intervención directa:

Con este discurso, Podemos busca presionar al ala socialista del Ejecutivo para que adopte una postura más beligerante tanto en la arena internacional como en el control de precios doméstico.