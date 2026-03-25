Un análisis detallado de las intervenciones del videoarbitraje hasta el parón de marzo revela que, pese a las quejas cruzadas entre los grandes, los números cuentan una historia distinta: el Betis es el equipo con peor saldo y el Girona el más beneficiado.

LaLiga llega al parón de selecciones con la polémica arbitral en su punto álgido. Mientras los despachos de los grandes clubes echan humo con acusaciones de «doble vara de medir», los datos fríos del informe VAR arrojan luz sobre quiénes son, verdaderamente, los ganadores y perdedores de la tecnología en lo que va de temporada.

El «vía crucis» del Betis y el Real Madrid

Contra la creencia popular, no es un «gigante» quien encabeza la lista de damnificados. El Real Betis se consolida como el equipo peor parado por el uso de la tecnología. Con un balance demoledor de -8, los verdiblancos solo han recibido una decisión a favor frente a las nueve correcciones en su contra.

Pisándole los talones aparece el Real Madrid. Aunque el club blanco es el equipo que más intervenciones en contra ha sufrido en toda Primera División (10), su balance total se sitúa en -7. Los datos rebaten las quejas recientes de la directiva azulgrana: el VAR le ha costado puntos reales al equipo de Ancelotti (especialmente ante Girona y Osasuna), demostrando que el sistema ha actuado mayoritariamente para corregir errores que inicialmente favorecían a los blancos en el campo.

El Barça y el efecto Girona

En la otra cara de la moneda se encuentra el FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick mantiene un saldo positivo de +2 (10 intervenciones a favor y 8 en contra), situándose como el segundo equipo con más llamadas del VAR en su beneficio, solo superado por el Mallorca (11).

Sin embargo, el verdadero «rey» del balance tecnológico es el Girona. El conjunto catalán ostenta un diferencial de +6, producto de siete intervenciones favorables y solo una en contra, lo que les convierte en el equipo que más aire ha respirado gracias a las correcciones desde la sala VOR.

Radiografía de las intervenciones: Goles y Penaltis

El informe también desglosa en qué situaciones es más determinante el videoarbitraje:

Goles anulados: Real Madrid y Atlético de Madrid lideran esta amarga estadística con 4 tantos invalidados a cada uno.

Real Madrid y Atlético de Madrid lideran esta amarga estadística con 4 tantos invalidados a cada uno. Goles validados: Al Barcelona, Alavés, Girona, Osasuna y Rayo se les han concedido 2 goles tras revisión que inicialmente no habían subido al marcador.

Al Barcelona, Alavés, Girona, Osasuna y Rayo se les han concedido 2 goles tras revisión que inicialmente no habían subido al marcador. Rivales penalizados: Athletic y Getafe son los que más se benefician de la tecnología para anular goles de sus oponentes (3).

Equipo A favor En contra Balance Girona 7 1 +6 Barcelona 10 8 +2 Real Madrid 3 10 -7 Betis 1 9 -8

En definitiva, las cifras sugieren que el VAR está cumpliendo su función de impartir justicia, aunque dicha justicia esté cayendo con más peso sobre el Benito Villamarín y el Santiago Bernabéu en esta campaña.