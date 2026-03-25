Expertos y autoridades advierten sobre cómo organizaciones como la ’Ndrangheta y la Camorra han convertido los estadios en centros de operaciones estratégicos para el lavado de dinero, el narcotráfico y la legitimación social.

Lo que para millones es una pasión incontrolable, para el crimen organizado en Italia es un modelo de negocio perfecto. Expertos en mafias, como el periodista y escritor Antonio Nicaso, han puesto el foco en una realidad que ya no se limita a los márgenes del fútbol amateur, sino que ha echado raíces en los templos del fútbol profesional: San Siro, el Allianz Stadium y el Diego Armando Maradona.

El fútbol como escudo y mercado

Según Nicaso, experto en la ’Ndrangheta (la mafia calabresa que factura más de 50.000 millones de euros anuales), el interés de estas organizaciones en el fútbol responde a una estrategia de dos niveles:

Consenso Social y Prestigio: Controlar un club permite a los capos enraizarse en el territorio, ganar visibilidad y establecer contactos con empresarios y administraciones locales. «Es una maniobra para legitimar un poder», afirma Nicaso. Control del Territorio Físico: Los estadios funcionan como «plazas de tráfico enormes». Bajo el control de los grupos Ultra, las mafias gestionan desde la reventa de entradas y el ‘merchandising’ falso hasta el suministro de cocaína en las gradas.

«Las organizaciones mafiosas han detectado este ámbito estratégico. Atrapar un club significa visibilidad, prestigio y contactos… es una maniobra para legitimar un poder». — Antonio Nicaso.

De Turín a Milán: Los casos que sacuden la Serie A

La sombra de la mafia no es una sospecha abstracta, sino una realidad judicializada. El proceso «Alto Piemonte» ya demostró hace una década cómo la Juventus fue, en palabras judiciales, «rehén» de grupos ultras vinculados a clanes calabreses (Pesce-Bellocco) para la gestión de entradas.

Más recientemente, la operación «Doppia Curva» en Milán ha revelado una presunta colaboración entre las aficiones organizadas del Inter y el AC Milan. La investigación de la Fiscalía de Milán apunta a acuerdos opacos para inflar precios de reventa y extorsiones, salpicando incluso a figuras de la talla de Simone Inzaghi o Javier Zanetti, quienes han tenido que declarar como testigos.

El «Laboratorio» del fútbol menor

El informe también destaca casos surrealistas en categorías inferiores, como el de la Juve Stabia. Tras quebrar, el club fue adquirido por un fondo con sede en Irlanda que movió capitales a través de Macedonia y Mongolia antes de llegar a Campania. Este tipo de estructuras financieras complejas son a menudo utilizadas para ocultar el origen real del dinero tras la fachada de «filántropos» extranjeros.

¿Un futuro sin «Hooligans»?

A pesar del panorama sombrío, existe un rayo de esperanza. Nicaso señala que las fuerzas del orden y la magistratura italiana han incrementado su atención y controles. El objetivo final es alcanzar el «modelo inglés» de Margaret Thatcher, que logró erradicar la violencia estructural de los estadios, aunque el experto reconoce que la omertà (el código de silencio) sigue siendo un obstáculo formidable en el país transalpino.

La polémica más reciente, que involucró al escritor Roberto Saviano y su crítica a la dirigencia del Inter tras un polémico derbi, subraya la sensibilidad del tema: en Italia, la frontera entre el deporte, la política y la criminalidad sigue siendo peligrosamente delgada.