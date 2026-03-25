El primogénito de la leyenda portuguesa, de 15 años, se ejercita con el Cadete A bajo la mirada de los técnicos blancos. El club evalúa su incorporación definitiva para la próxima temporada.

El apellido que cambió la historia moderna del Real Madrid resuena de nuevo en los campos de Valdebebas. Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del máximo goleador histórico del club blanco, se encuentra estos días realizando una serie de entrenamientos a prueba con las categorías inferiores del equipo madrileño, según han confirmado fuentes de The Athletic y el diario AS.

Un examen de élite en el Cadete A

A sus 15 años (cumplirá 16 en junio), «Cris Jr.» se ha integrado desde este lunes como uno más en las sesiones del Cadete A, dirigido por Carlos Cura. Aunque su presencia en la Ciudad Deportiva intentó mantenerse en un perfil bajo, la relevancia del jugador —que ya es internacional sub-16 con Portugal— ha convertido su estancia en el gran tema de conversación en «La Fábrica».

Durante las primeras sesiones, los técnicos han probado al joven futbolista principalmente en la posición de extremo, una demarcación que inevitablemente evoca los primeros años de su padre en la élite. Desde el club destacan no solo sus condiciones atléticas y técnicas, sino también su actitud fuera del césped: «Súper humilde y educado», señalan desde Valdebebas, resaltando su inmediata integración en un grupo que actualmente domina la Superliga cadete con mano de hierro.

Siguiendo los pasos del «Bicho»

La trayectoria de Cristiano Jr. ha sido un reflejo de la carrera de su progenitor. Tras pasar por las canteras de la Juventus, el Manchester United y, más recientemente, el Al Nassr en Arabia Saudí, el joven delantero busca ahora estabilidad en el ecosistema donde su padre alcanzó la gloria eterna.

Este periodo de prueba tiene como objetivo valorar su incorporación formal de cara a la próxima temporada, en la que ya entraría en edad juvenil. De concretarse el fichaje, el Real Madrid se aseguraría no solo un activo con un potencial mediático sin precedentes, sino a un futbolista que ha demostrado capacidad goleadora y una ética de trabajo heredada directamente de su padre.

¿Retorno familiar a Madrid?

Este movimiento ha disparado los rumores sobre un posible regreso de la familia Ronaldo a la capital de España. Con el contrato de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí acercándose a su tramo final (finaliza en 2027), la formación académica y deportiva de su hijo mayor en Madrid parece ser el primer paso de un plan de retorno a la que fue su casa durante nueve temporadas.

Por ahora, los exámenes continuarán durante el resto de la semana. Valdebebas observa con lupa cada carrera y cada remate del joven Cristiano, soñando con que, quizá, la historia de los 451 goles solo haya sido el primer capítulo de la saga.