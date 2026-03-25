La selección dirigida por Carlo Ancelotti apuesta por la tradición en un diseño inspirado en sus años de gloria. Vinícius Júnior lidera el lanzamiento de la nueva indumentaria.

El camino hacia la sexta estrella ya tiene uniforme oficial. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y Nike han desvelado la equipación que vestirá la Canarinha en la próxima cita mundialista, apostando por un diseño que evoca la esencia más pura del fútbol brasileño. Bajo el lema de «volver a lo fundamental», la nueva camiseta busca reconectar con una afición que ansía recuperar el trono mundial.

Un diseño con ADN brasileño

A diferencia de experimentos visuales de años anteriores, esta versión se centra en la identidad clásica. Rachel Denti, la diseñadora brasileña detrás del proyecto, explicó que el objetivo era la identificación inmediata:

«Brasil es Brasil; no necesita mucho para ser Brasil. Queríamos centrarnos en lo fundamental: el color, la bandera y esos detalles con los que los brasileños se sienten identificados».

Vinícius Jr., el rostro de la esperanza

El lanzamiento ha contado con una fuerte presencia de figuras clave. Vinícius Júnior, llamado a ser el líder ofensivo del esquema de Ancelotti, fue el gran protagonista de la presentación junto a Lucas Paquetá y la joven promesa Estêvão.

La presencia de este último es especialmente simbólica; a pesar de sus recientes problemas físicos y la sensible baja de Rodrygo por lesión, el joven talento está llamado a ser una pieza fundamental en el esquema mundialista.

Estreno en el horizonte

El calendario no da tregua. Tras los compromisos de esta fecha FIFA, Brasil tiene marcado en rojo el próximo 31 de marzo como la fecha oficial para el estreno en el campo de esta nueva indumentaria. Será la primera vez que veamos al equipo de Ancelotti lucir una piel que no solo carga con la historia de cinco mundiales, sino con la presión y la ilusión de alcanzar, por fin, el sexto.