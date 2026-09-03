El tenista madrileño cae en primera ronda por 2-6, 1-6 y 1-6 ante el jugador chino, número 124 del mundo, que entró en el cuadro final tras la baja por lesión de Kokkinakis.

La andadura de Rafa Jódar en el US Open ha llegado a su fin de manera prematura e inesperada. El joven tenista español cayó derrotado en su estreno en el cuadro principal del Grand Slam estadounidense frente al chino Bu Yunchaokete, número 124 de la clasificación mundial, con un abultado marcador de 2-6, 1-6 y 1-6. El torneo neoyorquino se presentaba a priori como el gran escenario que mejor se adaptaba a las condiciones de juego del madrileño, avalado por el bagaje y el currículum acumulados durante su etapa formativa y competitiva en el circuito estadounidense. Sin embargo, el deportista español firmó una actuación gris que distó de la trayectoria mostrada hasta la fecha en su carrera profesional.

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El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la superioridad constante de Bu Yunchaokete. El tenista asiático, que venía de perder en la fase previa del torneo, terminó accediendo al cuadro final a última hora debido a la baja por lesión del australiano Thanasi Kokkinakis, quien estaba programado inicialmente como el rival del madrileño. Aprovechando la oportunidad como repescado, Bu impuso un ritmo contundente desde el inicio y desdibujó por completo el plan de juego del tenista español.

La interrupción por lluvia y la reacción de Jódar

Ni siquiera el parón meteorológico sirvió para cambiar la dinámica del choque. Cuando el partido fue suspendido provisionalmente durante una hora a causa de la lluvia, Jódar intentó rearmarse psicológicamente para afrontar la reanudación. Tras la reanudación del juego, la tónica no experimentó variaciones sustanciales frente a la solidez exhibida por el jugador chino.

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En sus declaraciones a los medios de comunicación españoles desplazados a Nueva York, el tenista madrileño valoró cómo vivió ese intervalo del choque: «Pensaba que el partido no estaba acabado y podía remontar hasta que hubiera algún punto en juego. Vine algo mejor tras la lluvia, pero el partido estaba ya muy difícil. No sé el calendario que tendré de aquí en adelante, hablaré con mi equipo para ver qué es lo mejor», explicó.

Análisis sin excusas tras el cambio de rival

Preguntado por la alteración de última hora en el cuadro tras la retirada de Kokkinakis y la entrada de Bu Yunchaokete, Rafa Jódar evitó ampararse en el cambio de contrincante o en la falta de preparación específica ante el tenista asiático, asumiendo la responsabilidad del resultado de manera directa.

«Me preparo para mí mismo y para hacer un buen partido dentro de las cosas que puedo controlar yo. No sabía que se iba a cambiar de rival, pero todos juegan bien, no es una excusa. Siempre pienso en mí para quedar lo mejor posible en los torneos», manifestó ante la prensa desplazada a Estados Unidos.

Mirada al futuro y aprendizaje en el circuito

Asumiendo la derrota con madurez, el tenista madrileño reflexionó sobre lo acontecido en la pista neoyorquina y remarcó la importancia de utilizar este traspiés como una lección de cara a sus próximos compromisos en el tenis profesional.

«Acaba de terminar el partido y es muy reciente, ya habrá tiempo estas semanas para analizar el partido y las cosas a mejorar para no cometer los mismos errores, pero ahora mismo no puedo decir otra cosa. Soy nuevo en el circuito. Estas cosas pasan. Somos humanos. Intentaré aprender de ello para que no vuelva a suceder. La segunda vez será grave si no he aprendido de la primera», concluyó el deportista español.