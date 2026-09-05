Primera División RFEF – Group 2 | Jornada 2 (sábado, 5 de septiembre de 2026)
Real Madrid II y Sant Andreu ganaron 2-0; Ibiza venció 2-1 al Rayo Majadahonda; Zaragoza superó 1-0 a Antequera; FC Cartagena y Gimnastic empataron 0-0.
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Todos los marcadores de la jornada
- Real Madrid II 2 – 0 Juventud Torremolinos
- Sant Andreu 2 – 0 Águilas
- FC Cartagena 0 – 0 Gimnastic
- Ibiza 2 – 1 Rayo Majadahonda
- Zaragoza 1 – 0 Antequera
La jornada dejó cuatro victorias, un empate y un total de ocho goles en cinco partidos. Hubo tres porterías a cero —Real Madrid II, Sant Andreu y Zaragoza—; el único choque sin goles fue FC Cartagena – Gimnastic (0-0). Tras la segunda fecha la tabla sigue abierta y quedarán por definirse muchas posiciones en las próximas jornadas.