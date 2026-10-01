Ambos clubes posponen el encuentro previsto para este jueves en La Cartuja con el fin de acercar la cita a la ciudad autónoma, manteniendo intacta la donación de la fila cero a Cáritas.

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SEVILLA / CEUTA.— El Real Betis Balompié y la AD Ceuta FC han acordado posponer el partido amistoso de carácter benéfico que estaba programado para disputarse este jueves, 1 de octubre, en el Estadio de La Cartuja. Ambas entidades han tomado la decisión de manera consensuada para reconfigurar las condiciones del evento, con el objetivo prioritario de potenciar su trasfondo solidario y acercar la iniciativa de forma directa a la afición ceutí.

El duelo, concebido para estrechar lazos entre las instituciones y recaudar fondos tras los complicados meses vividos en la ciudad autónoma, busca transformarse en un formato de mayor repercusión social y de convivencia entre las aficiones verdiblanca y caballa.

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Devolución de entradas y compromiso con Cáritas Ceuta

A pesar del aplazamiento, los dos clubes han reconfirmado que el compromiso social de la iniciativa se mantiene inalterado. La totalidad de los fondos recaudados mediante la fila cero continuará destinada de forma íntegra a Cáritas Ceuta, tal y como se diseñó en el proyecto original.

Por su parte, el Real Betis ha comunicado que procederá al reembolso automático del importe de las localidades a todos los aficionados que ya las habían adquirido para la cita de La Cartuja. Ambas directivas han lamentado los inconvenientes que el cambio de planes pueda generar en los seguidores, agradeciendo su comprensión mientras se coordina un nuevo encaje en el calendario deportivo para la celebración del encuentro.