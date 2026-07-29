Se informa del resultado del sorteo de Bonoloto celebrado el miércoles 29 de julio de 2026. Los datos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se publica la presente información en la nueva edición relativa a la fecha indicada. Se detalla a continuación la combinación extraída y la información práctica vinculada al juego y al cobro de premios. Se recuerda que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos a los que se citan en este texto.

Combinación ganadora del sorteo del miércoles 29 de julio de 2026 — Bonoloto

Combinación: 06, 09, 13, 18, 31, 38

Complementario: 39

Reintegro: 8

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se ofrecen las siguientes categorías de premio conforme al escrutinio oficial de Bonoloto:

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más el número complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro que devuelve el importe de la apuesta.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega eligiendo seis números comprendidos entre el 1 y el 49. Los sorteos de Bonoloto se celebran, en la presente periodicidad, de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 €; adicionalmente, se ofrecen modalidades que permiten marcar más de seis números para configurar apuestas múltiples, según las opciones comerciales habilitadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en puntos de venta autorizados. Los importes superiores serán abonados a través de entidades colaboradoras conforme a los procedimientos de SELAE. Los derechos al cobro caducan a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se recordará la aplicación de las retenciones y tributaciones según la normativa fiscal vigente, estando vigente el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y explotación del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros organismos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), desarrollan su propio catálogo de juegos bajo normativa distinta. La periodicidad mencionada se aplica a la campaña informada en este texto.

Verificación oficial

La información reseñada ha sido extraída de los listados oficiales. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)