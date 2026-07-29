Se informa, con datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), del resultado del sorteo celebrado el miércoles 29 de julio de 2026. Se publica la nueva edición del sorteo correspondiente a la fecha indicada, de la que se ofrece el detalle de las combinaciones y los números comunicados por la entidad gestora.

La verificación de los datos se podrá efectuar en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. Se recuerda que el canje de premios se efectuará dentro del plazo establecido, en consonancia con la normativa vigente de la ONCE.

Combinación y números premiados

Mi día de la ONCE: Número 25 de septiembre de 2004 · número de la suerte 02

Super 11: 06, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 45, 49, 53, 55, 56, 67, 75, 78, 83 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Triplex de la ONCE: 365 · Premio Último sorteo del día (21:15)

Cupón Diario: 51971 · Serie 042 · Premio 500.000 €

Escrutinio y categorías de premios de la ONCE

Se facilita, por producto, la información comunicada por la ONCE. Los premios y categorías se encuentran definidos por la normativa interna del operador y serán objeto de comprobación en los canales oficiales. Para el Cupón Diario se ha consignado un premio de 500.000 euros para la combinación indicada.

Mi día de la ONCE

Se ha registrado la combinación indicada para el producto Mi día de la ONCE. Los resultados podrán ser confirmados en puntos de venta autorizados y en la página oficial de JuegosONCE. El plazo de canje se establece en tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se han publicado los números que integran la combinación del Super 11 para la jornada correspondiente; se indica asimismo que el premio se corresponde con el ‘Último sorteo del día (21:15)’. La comprobación se realizará en los canales oficiales de la ONCE.

Triplex de la ONCE

Se ha consignado el número 365 como resultado del Triplex, con la referencia al premio del último sorteo del día (21:15). Los ganadores deberán dirigirse a los puntos de venta autorizados o a las oficinas de la ONCE para gestionar el cobro.

Cupón Diario

Se ha informado del Cupón Diario con número 51971 y serie 042, dotado con un premio de 500.000 euros. Se recuerda que la comprobación y el cobro se realizarán conforme a los procedimientos establecidos por la ONCE.

Mecánica de juego

Se describe de forma general que cada producto dispone de sus propias reglas de participación y determinación de premios, gestionadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Las especificaciones técnicas y reglamentarias se encuentran disponibles en la documentación oficial del operador.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa de que el cobro se deberá efectuar dentro del plazo de noventa días naturales (tres meses) desde la fecha del sorteo. Se indicará, en cada caso, el procedimiento administrativo aplicable según el importe del premio y la normativa fiscal vigente. Las retenciones se aplicarán conforme a la legislación, respetando el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la ONCE gestiona de manera autónoma estos productos y que, al igual que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), está sujeta a normativa administrativa y fiscal específica. La periodicidad de cada producto queda determinada por las bases publicadas por la ONCE.

Verificación oficial

La comprobación final de los resultados será la facilitada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para verificación y trámites oficiales se remite a la fuente original: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).