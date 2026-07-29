Los sorteos celebrados ayer, martes 28 de julio de 2026, dejaron nuevas combinaciones ganadoras en Euromillones, Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE. El premio de El Millón fue validado en León, mientras que el bote de Euromillones aumenta hasta los 89 millones de euros.

Los participantes en los principales sorteos de lotería celebrados en España el martes 28 de julio de 2026 ya pueden comprobar sus boletos.

La jornada no dejó acertantes de primera categoría en Euromillones ni en la Bonoloto. Sin embargo, El Millón entregó su premio en León y varios boletos españoles obtuvieron importantes cantidades en las categorías inferiores.

Resultado de Euromillones del 28 de julio de 2026

La combinación ganadora de Euromillones fue:

5 – 7 – 24 – 30 – 49

Estrellas: 10 y 11

10 y 11 Código de El Millón: DXG38777

No hubo boletos acertantes de primera categoría, correspondiente a cinco números y dos estrellas. Como consecuencia, el bote para el próximo sorteo aumenta hasta los 89 millones de euros.

Un boleto europeo acertó cinco números y una estrella y obtuvo un premio de 522.575,95 euros.

En España se validaron dos boletos de tercera categoría, con cinco números acertados, premiados con 61.067,30 euros cada uno. Fueron vendidos en Lugo y en La Curva-Adra, en la provincia de Almería.

El código ganador de El Millón, DXG38777, fue validado en la Administración de Loterías número 2 de León, situada en la calle Ordoño II.

Resultado de la Bonoloto del 28 de julio de 2026

La combinación premiada en la Bonoloto fue:

1 – 17 – 35 – 36 – 44 – 49

Complementario: 14

14 Reintegro: 8

No se registraron acertantes de primera categoría, por lo que el próximo sorteo pondrá en juego un bote de 2,3 millones de euros.

Sí aparecieron cuatro boletos de segunda categoría, con cinco números y el complementario, que recibirán 41.817,80 euros cada uno.

Los boletos fueron validados en Laredo, en Cantabria; Castilleja de la Cuesta, en Sevilla; Terrassa, en Barcelona; y Vigo, en Pontevedra.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El número ganador del Cupón Diario de la ONCE del martes 28 de julio fue:

51657

Serie: 030

030 Reintegro a la primera cifra: 5

5 Reintegro a la última cifra: 7

El cupón que coincida con las cinco cifras y la serie recibe el premio principal de 500.000 euros. Los boletos que acierten únicamente las cinco cifras están premiados con 35.000 euros.

Resultado de Mi Día de la ONCE

La fecha ganadora del sorteo Mi Día de la ONCE fue:

9 de abril de 1999

Número de la suerte: 01

En este sorteo hubo tres apuestas que acertaron el día, el mes y el año, premiadas con 3.000 euros cada una.

Resumen de los resultados del 28 de julio

Euromillones: 5, 7, 24, 30 y 49. Estrellas 10 y 11.

El Millón: DXG38777.

Bonoloto: 1, 17, 35, 36, 44 y 49. Complementario 14 y reintegro 8.

Cupón Diario de la ONCE: 51657, serie 030.

Mi Día de la ONCE: 9 de abril de 1999, número de la suerte 01.

Cómo comprobar si un boleto está premiado

Los jugadores deben revisar todos los elementos de su apuesta, incluidos números, estrellas, complementarios, reintegros, series y códigos adicionales.

También es importante conservar el boleto original en buen estado. En las apuestas realizadas por internet, el premio queda asociado a la cuenta utilizada para efectuar la compra.

Nota importante: Esta información tiene carácter orientativo. Los resultados y premios deben comprobarse siempre en las fuentes oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y JuegosONCE, que son las únicas responsables de validar las combinaciones ganadoras.