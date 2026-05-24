La Organización Nacional de Ciegos Españoles ha celebrado los sorteos de la jornada dominical, distribuyendo los premios del Sueldazo y las combinaciones de las cinco extracciones diarias del Super Once

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha llevado a cabo este domingo, 24 de mayo de 2026, una nueva jornada de sus tradicionales sorteos del Sueldazo y del Super Once. Los participantes que disponen de boletos validados para esta fecha pueden proceder a verificar las combinaciones oficiales para comprobar si sus números han resultado agraciados dentro de las diferentes categorías de premios estipuladas por la institución.

La publicación de los datos definitivos ofrece el desglose completo de los números afortunados y las series correspondientes en la presente jornada, consolidando la información de servicio para los apostantes de todo el territorio nacional.

El Sueldazo de la ONCE: combinación ganadora y series premiadas

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy, domingo 24 de mayo de 2026, ha deparado una estructura de premios encabezada por el número principal y su serie asociada. Los resultados oficiales determinan las siguientes especificaciones:

Combinación ganadora principal: 62964

Número de serie: 7

Los acertantes de las cinco cifras del número 62964 se llevan un premio fijado en 20.000 euros. Por su parte, aquellos participantes que logren el acierto completo tanto del número de cinco cifras como de la serie asignada (serie 7) reciben el gran premio del sorteo, dotado con una cuantía de 300.000 euros abonados al contado más una asignación de 5.000 euros al mes durante un periodo de 20 años.

De forma complementaria, el desarrollo del sorteo ha deparado otras cuatro combinaciones adicionales que resultan premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante un plazo de 10 años. Estos números y series adicionales quedan expuestos formalmente de la siguiente manera:

Número: 11286 Serie: 45

Número: 14624 Serie: 11

Número: 52660 Serie: 19

Número: 94431 Serie: 24

Resultados oficiales de los cinco sorteos del Super Once

Por otra parte, el juego del Super Once ha completado sus cinco sorteos diarios programados para este domingo 24 de mayo de 2026. Las combinaciones ganadoras resultantes de las extracciones oficiales celebradas en sus respectivos horarios son las siguientes:

Primer sorteo (10:00 horas): 12, 14, 15, 26, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 45, 47, 49, 50, 66, 72, 76, 78, 84

Segundo sorteo (12:00 horas): 5, 8, 9, 20, 22, 25, 27, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 62, 66, 68, 69, 76, 78

Tercer sorteo (14:00 horas): 2, 4, 7, 15, 16, 19, 22, 24, 27, 37, 47, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 76, 81, 82

Cuarto sorteo (17:00 horas): 2, 4, 6, 7, 10, 13, 25, 32, 33, 34, 35, 46, 47, 61, 68, 70, 72, 73, 75, 85

Quinto sorteo (21:15 horas): 2, 5, 7, 9, 20, 28, 31, 36, 37, 43, 47, 51, 52, 53, 57, 65, 70, 73, 75, 76

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Los portadores de boletos para el Super Once disponen de esta relación cronológica de resultados para validar sus correspondientes tramos de apuestas según los aciertos obtenidos en cada una de las citas de la jornada dominical.