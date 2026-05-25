La combinación ganadora del sorteo regulado por Loterías y Apuestas del Estado de este lunes está compuesta por los números 1, 13, 19, 21, 39 y 48, con el 6 como complementario y el 6 como reintegro.

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, ya dispone de su combinación ganadora. Este juego de azar, que se sitúa como uno de los más arraigados en España y que cuenta con un mayor volumen de jugadores en todo el país, ha ofrecido sus resultados a partir de las 21:30 horas, momento en el que se publica la combinación afortunada de esta jornada.

La combinación ganadora de este lunes 25 de mayo está formada por los siguientes números: 1, 13, 19, 21, 39 y 48. Junto a estos seis dígitos principales, el sorteo ha determinado que el número 6 actúe como complementario, mientras que el reintegro de la jornada ha correspondido también al número 6.

La Bonoloto, cuya trayectoria se inició en febrero de 1988, está regulada oficialmente por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. En lo que respecta a la distribución de los fondos, la propia sociedad estatal informa de que este juego de azar destina exactamente el 55% de su recaudación total a los premios correspondientes.

A la hora de participar en este arraigado juego, el apostante dispone de diferentes modalidades de juego. Por un lado, existe la opción de realizar una apuesta simple, un método en el cual se permite jugar de 1 a 8 apuestas por cada boleto como máximo, debiendo seleccionar de manera obligatoria 6 números en cada una de las apuestas efectuadas. Por otro lado, el sistema permite la denominada apuesta múltiple, una modalidad en la que el participante puede seleccionar hasta un máximo de 11 números. Como es lógico, a mayor número de múltiples seleccionados, mayores son las posibilidades de ganar el sorteo, aunque esto implica de forma paralela un mayor coste de las apuestas realizadas.

Asimismo, la Bonoloto contempla la posibilidad de jugar para un solo sorteo, el denominado sorteo diario, o bien optar por jugar al resto de sorteos de la semana. Esta última modalidad abre la opción de participar en los seis sorteos semanales, fijados de lunes a sábado, siempre y cuando se haya procedido a validar el boleto antes del primer sorteo en el que se desea participar, manteniendo de este modo la misma combinación en los seis sorteos de la semana.

Es importante recordar que la única lista oficial válida para verificar los resultados es la que proporciona de manera directa la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.