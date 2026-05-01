El sorteo de Euromillones de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, se celebra dentro de la programación habitual de Loterías y Apuestas del Estado para los martes y viernes. En la emisión oficial de SELAE, el resultado de Euromillones y El Millón se incluye en la franja nocturna junto al sorteo de Bonoloto.

La combinación ganadora de Euromillones de hoy, viernes 1 de mayo de 2026, es: XX, XX, XX, XX y XX. Las estrellas son: XX y XX. El código ganador de El Millón es: XXX00000.

Euromillones llega a este sorteo con un bote anunciado de 40 millones de euros, según la información de “Ahora en juego” publicada por Loterías y Apuestas del Estado para el viernes 1 de mayo.

Para obtener el premio principal, los jugadores deben acertar los cinco números de la combinación ganadora y las dos estrellas. También existen categorías inferiores de premio para boletos con menos aciertos.

En España, cada apuesta de Euromillones participa también en el sorteo de El Millón, que reparte un premio de 1.000.000 de euros al código ganador asignado al boleto.

Los resultados oficiales de Euromillones y El Millón se publican después de la celebración del sorteo en los canales de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda comprobar siempre los boletos en fuentes oficiales antes de reclamar cualquier premio.