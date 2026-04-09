Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto y descubre si eres uno de los acertantes de este jueves

La Bonoloto ha vuelto a poner en juego la fortuna este jueves 9 de abril de 2026. Como cada noche, miles de ciudadanos han sellado sus boletos con la esperanza de que el azar les brinde una alegría en forma de premio. En esta ocasión, los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han arrojado una combinación marcada por el equilibrio entre números bajos y altos.

A continuación, detallamos los números agraciados, el complementario y el reintegro de la jornada.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Tras la extracción de las seis bolas del sorteo ordinario, los números afortunados son:

Números: 04 – 08 – 21 – 23 – 31 – 41

Complementario: 11

Reintegro: 0

Reparto de premios

El escrutinio determinará en las próximas horas si existen acertantes de primera categoría (6 aciertos) que se lleven el bote acumulado. En caso de no haber premiados de máxima categoría, la cifra se sumará al bote del sorteo de mañana viernes.

Recuerda que también obtienen premio los acertantes de:

Segunda Categoría: 5 aciertos + número complementario.

5 aciertos + número complementario. Tercera Categoría: 5 aciertos.

5 aciertos. Cuarta Categoría: 4 aciertos.

4 aciertos. Quinta Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 euros).

3 aciertos (premio fijo de 4 euros). Reintegro: Devolución del importe apostado (0,50 euros por apuesta).

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu boleto ha resultado premiado, puedes gestionarlo de la siguiente manera:

Premios inferiores a 2.000€: Puedes cobrarlos en cualquier administración de lotería autorizada. Premios superiores a 2.000€: Deberás acudir a las entidades bancarias concertadas para realizar el cobro. Apuestas online: Si jugaste a través de la web o app oficial, el premio se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual.

Es fundamental realizar la comprobación oficial del boleto y recordar que los premios caducan a los tres meses del sorteo.