Comprueba la combinación ganadora del sorteo que ha puesto en juego un bote de 2 millones de euros

La Lotería Primitiva ha celebrado este jueves 9 de abril de 2026 un nuevo sorteo a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Tras no registrarse acertantes de Categoría Especial en la jornada anterior, el bote acumulado para hoy ascendía a 2 millones de euros.

A continuación, detallamos la combinación de números afortunados que podrían convertir a un nuevo acertante en millonario.

Combinación ganadora de La Primitiva

Los números extraídos del bombo en el sorteo de este jueves han sido:

Números: 4 – 23 – 24 – 30 – 38 – 40

Complementario: 45

Reintegro: 4

¿Cómo se juega a La Primitiva?

El funcionamiento de este histórico sorteo consiste en elegir seis números dentro de una tabla que va del 1 al 49. Además, a cada boleto se le asigna de forma aleatoria un número de reintegro entre el 0 y el 9.

Categoría Especial: Se logra al acertar los seis números de la combinación ganadora más el reintegro.

Se logra al acertar los seis números de la combinación ganadora más el reintegro. El Joker: Por solo 1 euro adicional, los participantes pueden jugar al Joker, un código de 7 cifras que ofrece la posibilidad de ganar hasta 1 millón de euros extra.

Por solo 1 euro adicional, los participantes pueden jugar al Joker, un código de 7 cifras que ofrece la posibilidad de ganar hasta 1 millón de euros extra. Coste: Cada apuesta sencilla tiene un precio de 1 euro.

Cobro de premios y caducidad

Si has resultado agraciado con alguno de los premios, puedes realizar el cobro en cualquier punto de venta oficial de la red de Loterías o a través de las plataformas web autorizadas. Es fundamental tener en cuenta los plazos:

Importante: Los décimos y los premios de La Primitiva caducan a los tres meses del sorteo. No olvides comprobar tus boletos antes de que finalice el plazo en julio de 2026.

En caso de que no existan acertantes de la Categoría Especial en este sorteo, el importe destinado a dicho premio pasará a incrementar el bote para el próximo sorteo del sábado.