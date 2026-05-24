Loterías y Apuestas del Estado celebra una nueva jornada de su tradicional sorteo, que fija la combinación ganadora con las seis cifras principales, el complementario y el reintegro

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha llevado a cabo este domingo, 24 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto. Esta jornada de fin de semana ha deparado una combinación oficial que permite a todos los participantes verificar la validez de sus apuestas para comprobar si sus números han resultado premiados. El resultado de las extracciones ordinarias de los bombos oficiales, junto con los elementos adicionales que completan los niveles de ganancias de la jornada, se publica con la inclusión de las variables principales representadas por los seis aciertos principales, el número complementario y el reintegro.

La combinación ganadora de este domingo queda dispuesta de la siguiente manera tras la extracción oficial:

Combinación ganadora de la Bonoloto: 15, 35, 30, 2, 7 y 45

Número complementario: 25

Reintegro: 6

Funcionamiento de los premios y probabilidades de éxito en la Bonoloto

El reglamento del sorteo de la Bonoloto establece una estructura de reparto de los premios fundamentada de forma directa en porcentajes de la recaudación totalizada en cada jornada. Para aspirar a una recompensa económica sustancial dentro de este juego de azar, los participantes necesitan superar el umbral de los cinco aciertos en sus boletos validados. El hecho de alcanzar una combinación compuesta por cinco números agraciados otorga a los ganadores el derecho a repartirse un 19% del fondo global destinado a los premios. Asimismo, la escala aumenta si se logra la combinación de cinco números más el número complementario, lo que eleva dicha cifra al 25% de la recaudación, según las estimaciones de distribución para los acertantes de dicha categoría.

El éxito definitivo o «premio gordo» en el juego se reserva en exclusiva para aquellos apostantes que consigan adivinar los seis números de la combinación ganadora principal. Esta máxima categoría de aciertos se adjudica el 45% del total de la recaudación efectuada para el sorteo de la jornada.

El desglose íntegro del sistema de reparto que regula las distintas categorías de la Bonoloto se detalla formalmente bajo los siguientes tramos normativos de la organización:

Reintegro: Da derecho a la devolución del importe íntegro de la apuesta realizada.

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3 aciertos: Los acertantes de tres cifras cobran siempre una cantidad fija de 4 euros.

4 aciertos: Se distribuye el 12% del fondo de premios entre todos los boletos ganadores.

5 aciertos: Se asigna y distribuye el 19% de la recaudación totalizada.

5 aciertos + complementario: Se reparte el 24% del fondo de la recaudación de la jornada.

6 aciertos: Se adjudica el 45% total de la recaudación efectuada para el sorteo de hoy.

Horario oficial y canales para seguir la extracción en directo

El sorteo de la Bonoloto se realiza de forma puntual a las 21:30 horas todos los días de la semana. Los ciudadanos disponen de la opción de seguir el proceso de extracción en vivo y en directo mediante el portal web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

A través de las plataformas de difusión se ofrecen los números agraciados al instante y se proporciona una guía detallada para verificar la apuesta, permitiendo a los usuarios confirmar de manera rápida y sencilla si su combinación particular ha resultado ganadora en la jornada de hoy.