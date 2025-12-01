A continuación, se ofrecen los resultados de los sorteos del Sueldazo y el Super ONCE de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebrados el domingo 30 de noviembre de 2025.

El Sueldazo del Fin de Semana: Premio Principal

El Sueldazo es un sorteo especial que se celebra los fines de semana y ofrece un premio principal de 5.000 € al mes durante 20 años, además de 300.000 € al contado, al acertante del número de cinco cifras y serie que coincida con la primera extracción.

El número y la serie agraciados en la primera extracción de este domingo han sido:

Número Ganador: 75874

Serie: 053

Premios Adicionales

En el sorteo del Sueldazo también se extraen cuatro números adicionales, cada uno premiado con 2.000 € al mes durante 10 años. Los números y series adicionales premiados son:

52662 de la serie 047

de la serie 84986 de la serie 055

de la serie 11057 de la serie 032

de la serie 74471 de la serie 025

Super ONCE: Combinación Ganadora

El Super ONCE es un juego diario en el que se extrae una combinación ganadora de 20 números de una matriz de 80 (del 1 al 80).

La combinación ganadora del sorteo de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, es la siguiente:

08, 12, 14, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 41, 48, 51, 53, 55, 58, 68, 69, 77, 79 y 85

Aviso Importante: Esta información tiene carácter meramente informativo. La ONCE es el único organismo oficial que garantiza la validez y exactitud de los resultados. Se recomienda a los participantes consultar la lista oficial de premios de la ONCE para la comprobación definitiva de sus boletos.