A continuación, se ofrecen los resultados de los sorteos del Sueldazo y el Super ONCE de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebrados el domingo 30 de noviembre de 2025.
El Sueldazo del Fin de Semana: Premio Principal
El Sueldazo es un sorteo especial que se celebra los fines de semana y ofrece un premio principal de 5.000 € al mes durante 20 años, además de 300.000 € al contado, al acertante del número de cinco cifras y serie que coincida con la primera extracción.
El número y la serie agraciados en la primera extracción de este domingo han sido:
- Número Ganador: 75874
- Serie: 053
Premios Adicionales
En el sorteo del Sueldazo también se extraen cuatro números adicionales, cada uno premiado con 2.000 € al mes durante 10 años. Los números y series adicionales premiados son:
- 52662 de la serie 047
- 84986 de la serie 055
- 11057 de la serie 032
- 74471 de la serie 025
Super ONCE: Combinación Ganadora
El Super ONCE es un juego diario en el que se extrae una combinación ganadora de 20 números de una matriz de 80 (del 1 al 80).
La combinación ganadora del sorteo de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025, es la siguiente:
- 08, 12, 14, 17, 19, 26, 27, 28, 29, 41, 48, 51, 53, 55, 58, 68, 69, 77, 79 y 85
Aviso Importante: Esta información tiene carácter meramente informativo. La ONCE es el único organismo oficial que garantiza la validez y exactitud de los resultados. Se recomienda a los participantes consultar la lista oficial de premios de la ONCE para la comprobación definitiva de sus boletos.