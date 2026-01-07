La borrasca Francis mantiene este miércoles, 7 de enero de 2026, a gran parte de España bajo una situación meteorológica crítica. El frío polar, las nevadas en cotas bajas y un temporal marítimo de gran intensidad han activado avisos en la práctica totalidad del territorio, con especial incidencia en el interior peninsular y el archipiélago balear.

Alerta Roja: El «congelador» de España en Guadalajara

La situación más extrema se vive en Castilla-La Mancha. La provincia de Guadalajara ha activado el nivel rojo (riesgo extremo) debido a temperaturas gélidas:

Mínimas históricas: Se han registrado hasta -14 ºC en las Parameras de Molina.

Se han registrado hasta en las Parameras de Molina. Alertas Naranja: El frío intenso también castiga con dureza al Pirineo oscense (-10 ºC) , así como a las zonas de Albarracín y Jiloca en Teruel (-12 ºC) y el Pirineo catalán.

El frío intenso también castiga con dureza al , así como a las zonas de y el Pirineo catalán. Aviso Amarillo: Madrid, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana permanecen en alerta por temperaturas inusualmente bajas.

Nevadas: 5 comunidades en riesgo

La nieve sigue ganando terreno, complicando la movilidad en el tercio norte y zonas de montaña:

Castilla y León: Acumulaciones de más de 5 cm en la Cordillera Cantábrica (León) y Sanabria (Zamora). En El Bierzo, la nieve puede aparecer a cualquier altitud. Pirineos: Alerta amarilla en Navarra, Aragón y Cataluña. País Vasco: Espesores de unos 2 cm que pueden afectar a la red secundaria de carreteras.

Temporal marítimo: Olas de 9 metros en Menorca

El viento y el mar están protagonizando escenas de gran peligro en el litoral mediterráneo:

Menorca: En nivel naranja por un temporal marítimo violento con olas que podrían alcanzar los 9 metros de altura.

En por un temporal marítimo violento con olas que podrían alcanzar los de altura. Girona (Ampurdán): Vientos de hasta 75 km/h generan olas de 6 metros.

Vientos de hasta 75 km/h generan olas de 6 metros. Canarias y Melilla: Bajo aviso amarillo por rachas de 70 km/h y fuerte oleaje.

Bajo aviso amarillo por rachas de 70 km/h y fuerte oleaje. Vientos huracanados: Se esperan rachas de hasta 80 km/h en el Pirineo, Castellón y el sur de Tarragona.

Recomendaciones de seguridad