La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles, 7 de enero de 2026, una jornada de contrastes celestes en la ciudad autónoma. Tras un inicio de año marcado por la inestabilidad, los ceutíes disfrutarán de una tregua meteorológica caracterizada por el sol matinal y temperaturas en ligero ascenso.

Previsión detallada por franjas horarias

El escenario meteorológico evolucionará a lo largo del día de la siguiente manera:

Mañana (09:00 – 13:00): Cielos mayoritariamente despejados . Es el tramo del día con menor nubosidad, ideal para actividades al aire libre, aunque con temperaturas frescas que rondarán los 8°C y 11°C .

Cielos mayoritariamente . Es el tramo del día con menor nubosidad, ideal para actividades al aire libre, aunque con temperaturas frescas que rondarán los . Tarde (14:00 – 18:00): Se alcanzará la máxima de 14°C (prevista hacia las 17:00). La nubosidad empezará a ganar terreno de forma gradual, aunque sin riesgo de precipitaciones.

Se alcanzará la (prevista hacia las 17:00). La nubosidad empezará a ganar terreno de forma gradual, aunque sin riesgo de precipitaciones. Noche (19:00 – 23:00): El cielo se tornará más nuboso hacia el final del día, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 12°C.

Temperaturas y sensación térmica

Aunque los termómetros registrarán una subida en las máximas, el ambiente seguirá siendo invernal:

Temperatura Máxima: 14°C.

14°C. Temperatura Mínima: 8°C.

8°C. Sensación Térmica: La humedad y el viento harán que la sensación real sea inferior, llegando a los 6°C en las primeras horas del día.

Viento y fenómenos costeros

Se esperan ligeras brisas predominantes de dirección Oeste (Poniente). Las rachas de viento se intensificarán durante las horas centrales del día, alcanzando picos de hasta 42 km/h entre las 14:00 y las 16:00, lo que podría generar algo de oleaje en la costa sur de la ciudad.