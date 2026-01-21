La muestra itinerante, que ha generado una gran expectación en sus anteriores ediciones, aterriza en la ciudad autónoma el próximo 17 de febrero para ofrecer un análisis profundo sobre una de las reliquias más estudiadas y controvertidas de la historia.

El Museo de las Murallas Reales de Ceuta se convertirá el próximo mes de febrero en el escenario de una de las exposiciones más fascinantes y esperadas del año: ‘El Hombre de la Sábana Santa, revelaciones y misterios que permanecen’. La muestra, que podrá visitarse desde el 17 de febrero hasta el 12 de abril de 2026, propone un recorrido único que entrelaza la fe, la historia y la investigación forense moderna.

Propiedad de la Fundación Aguilar y Eslava y el Museo de la Pasión de Cabra (Córdoba), esta exposición llega a Ceuta tras un exitoso periplo por diversas ciudades españolas, donde ha cautivado a miles de visitantes. La iniciativa representa una firme apuesta de la Ciudad Autónoma por la divulgación cultural de alto nivel, permitiendo a los ciudadanos acercarse a los últimos hallazgos científicos en torno a la Síndone de Turín.

Un puente entre la investigación científica y el enigma histórico

‘El Hombre de la Sábana Santa’ no es solo una exposición de carácter religioso; es, ante todo, una muestra de divulgación científica. A través de paneles informativos, reproducciones a escala y análisis técnicos, los asistentes podrán explorar:

Estudios Forenses: El análisis de las huellas y heridas presentes en la sábana bajo una perspectiva médico-legal. Investigación Multidisciplinar: Las pruebas de carbono-14, el estudio del polen y las técnicas fotográficas que han intentado descifrar el origen de la imagen. Valor Histórico: El periplo de la reliquia a lo largo de los siglos y su impacto en la iconografía cristiana.

La muestra busca arrojar luz sobre las «revelaciones» que la tecnología actual ha permitido descubrir, sin dejar de lado los «misterios» que, a día de hoy, siguen desafiando a la ciencia y manteniendo viva la curiosidad de investigadores de todo el mundo.

Una cita clave en la agenda cultural de Ceuta

La llegada de esta colección al Museo de las Murallas Reales supone un hito para la programación local, especialmente por la coincidencia de las fechas con el periodo de Cuaresma y Semana Santa, lo que previsiblemente atraerá a un gran número de visitantes tanto locales como foráneos.