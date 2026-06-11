El nuevo espacio cultural de la ciudad natal del cantante materializa su deseo expresado en vida mediante un modelo expositivo que combina patrimonio histórico y tecnología inmersiva, financiado en parte con fondos europeos.

El Museu Camilo Sesto es ya una realidad oficial en Alcoy. La ciudad natal del intérprete ha inaugurado este nuevo espacio cultural, culminando un proyecto ambicioso impulsado por el Ayuntamiento de Alcoy que pone fin a una etapa marcada por años de trabajo, negociaciones, obstáculos administrativos y una enorme expectación por parte de los seguidores del artista. La apertura resuelve la situación de parálisis desvelada en exclusiva por COOL hace poco más de un año, cuando la iniciativa continuaba encallada entre trámites burocráticos, licitaciones pendientes y la falta de elementos expositivos, a pesar de que la rehabilitación del inmueble estaba prácticamente finalizada.

Según ha confirmado la Concejalía de Cultura a COOL, el centro nace con una clara vocación internacional y el objetivo de posicionarse como el principal punto de referencia dedicado a la figura del cantante. El consistorio alcoyano ha desarrollado un modelo expositivo que integra el patrimonio histórico con la tecnología inmersiva para ofrecer una visión integral. De este modo, el recorrido muestra tanto el fenómeno musical que lideró el mercado hispanohablante durante décadas como la faceta personal del hombre que se hallaba detrás de uno de los nombres más relevantes de la música en español.

Esta inauguración se produce, además, en un contexto donde la actualidad del entorno familiar del artista ha estado marcada de forma recurrente por las constantes preocupaciones en torno a los problemas personales de Sheila Devil, heredera universal del cantante. Al margen de dicho foco mediático, las labores para preservar y proteger el patrimonio de Camilo Sesto se han mantenido de manera discreta hasta la consecución de la apertura de este espacio.

Un proyecto museístico que superó la parálisis administrativa

A comienzos de 2025, las perspectivas en torno a la viabilidad de la iniciativa no eran optimistas. Aunque las obras principales de la edificación habían concluido y los fondos del legado se encontraban preparados en Alcoy, el proceso de musealización permanecía detenido. Elementos indispensables para la recepción de visitantes, tales como el mobiliario expositivo, las vitrinas destinadas a la protección de las piezas de mayor valor y la instalación tecnológica, se encontraban entonces pendientes de adjudicación completa.

Esta coyuntura técnica obligó a posponer de forma sucesiva la fecha de apertura inicialmente prevista. La propia administración local era consciente de que la tramitación avanzaba con una lentitud que contrastaba con el interés de los admiradores de un artista que acumuló más de 70 millones de discos vendidos y una trayectoria profesional superior a las cinco décadas. Una vez solventados los impedimentos técnicos y burocráticos, el museo se presenta en una superficie de cerca de 300 metros cuadrados donde se albergan miles de piezas vinculadas a la vida y la carrera del creador alcoyano.

Desglose de la inversión y tarifas de acceso

La puesta en marcha definitiva del Museu Camilo Sesto ha requerido una inversión económica global que roza el millón de euros. En concreto, las tareas de rehabilitación del edificio histórico han supuesto un coste superior a los 740.000 euros. Por su parte, la fase de musealización y la producción de los contenidos de la exposición han exigido una partida adicional de más de 228.000 euros, una cuantía que ha contado con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation.

En el plano de la explotación comercial, el Ayuntamiento ha diseñado un cuadro de tarifas diferenciado. La entrada general para el público se ha fijado en 10 euros. Los visitantes que cumplan los requisitos para la tarifa reducida —mayores de 65 años, menores de 35 años, estudiantes, personas desempleadas, ciudadanos con discapacidad y miembros de familias numerosas o monoparentales— pagarán un precio de 8 euros. Asimismo, los ciudadanos empadronados en el municipio de Alcoy dispondrán de un acceso bonificado por un importe de 6 euros.

El papel de Lourdes Ornelas en la conservación del patrimonio

La preservación del legado artístico que compone la colección permanente ha estado vinculada directamente a la gestión de Lourdes Ornelas, madre del único hijo de Camilo Sesto. Ornelas asumió la responsabilidad dentro de la sociedad encargada de la administración de los bienes y derechos del intérprete, una implicación que se intensificó tras la salida de Eduardo Guervós, histórico representante y persona de confianza del cantante que participó de forma activa en las primeras gestiones del museo.

En declaraciones concedidas a COOL, Lourdes Ornelas ha manifestado que la apertura del centro representa un momento de gran carga emotiva para todas las personas que han dedicado años de trabajo a salvaguardar la memoria del artista. Ornelas ha expresado su satisfacción ante la noticia, remarcando que el espacio servirá para acercar la trayectoria del cantante a las nuevas generaciones.

Estas valoraciones coinciden con un periodo familiar complejo. Hace escasas semanas, Ornelas reapareció públicamente junto a Sheila Devil en una fotografía que captó la atención de los medios de comunicación tras un largo tiempo de silencio. La situación personal de la heredera, marcada por problemas de adicción, controvertidas apariciones públicas y episodios que han requerido la intervención de las dotaciones policiales, ha ocupado titulares de manera constante. En este escenario, la inauguración del Museu Camilo Sesto se asume como una resolución positiva para la protección de la memoria del músico, desarrollada de forma independiente a las circunstancias familiares.