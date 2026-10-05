El lunes 5 de octubre de 2026 operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea entre Ceuta y Algeciras, con travesías de 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (ferry).

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Esta programación por hora y por compañía permite planificar los desplazamientos desde Ceuta y desde Algeciras.

Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras para este lunes 5 de octubre de 2026 arrancan a las 06:00 y se prolongan hasta las 23:00; la duración depende del buque: 60 o 90 minutos.

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Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En sentido inverso, las salidas desde Algeciras hacia Ceuta comienzan a las 06:30 y finalizan a las 23:30, con las mismas duraciones según el tipo de buque.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

El Puerto de Ceuta, gestionado por la Autoridad Portuaria de Ceuta, es el punto de embarque para estas líneas y facilita la conexión diaria con el Campo de Gibraltar.

Los pasajeros deben presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirmar el horario con la compañía antes de iniciar el desplazamiento; también conviene revisar las condiciones meteorológicas que puedan afectar a la navegación.

Prepare la documentación de viaje con tiempo y lleve los documentos consigo para agilizar el embarque, especialmente en las franjas de mayor demanda.

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