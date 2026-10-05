El panorama político nacional se encuentra inmerso en un escenario de elevada incertidumbre tras la sonora derrota parlamentaria sufrida por el Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde no salieron adelante los dos decretos ley sobre vivienda. La falta de una mayoría parlamentaria suficiente para sostener las iniciativas del Ejecutivo ha situado el foco en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, único dirigente con la potestad constitucional para disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas.

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Aunque el jefe del Ejecutivo ha mantenido de forma reiterada que la cita con las urnas tendría lugar en 2027, el escenario de adelantar los comicios antes de que concluya el año actual ha cobrado fuerza durante el fin de semana. Tras unas jornadas de reflexión en las que Sánchez ha analizado las distintas alternativas con sus equipos de confianza en el Gobierno y en el PSOE, las fuerzas políticas del arco parlamentario han comenzado a acelerar su maquinaria electoral ante la eventualidad de un llamamiento a las urnas en el corto plazo.

Las opciones de La Moncloa: disolución de las Cortes, resistencia o la vía de la Diputación Permanente

En el seno del Ejecutivo y de la dirección del PSOE se evalúan diversos caminos operativos y estratégicos ante el estancamiento legislativo. Una de las alternativas que cobra peso entre diversos cargos socialistas consiste en disolver las Cortes de forma inminente e intentar tramitar de nuevo el decreto ley que concentraba el núcleo principal de las medidas de vivienda. Bajo esta fórmula, el texto tendría que ser convalidado posteriormente por la Diputación Permanente del Congreso, órgano en el que el Gobierno no requeriría del respaldo de Junts y le bastaría con reunir los apoyos de las formaciones que ya votaron a favor de la iniciativa el pasado viernes.

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Asimismo, la lectura del impacto social de las movilizaciones ciudadanas celebradas el sábado en 50 ciudades españolas es otro de los factores bajo análisis. En La Moncloa se sopesa si la contestación en la calle puede actuar como un elemento de movilización para el electorado de izquierda. No obstante, en las marchas también se escucharon proclamas críticas contra el Ejecutivo central debido al incremento continuado de los problemas de acceso a la vivienda tras más de ocho años de gestión socialista.

Por otro lado, la opción de no adelantar las elecciones y tratar de agotar la legislatura mediante la aprobación de medidas que no requieran aval del Parlamento sigue sobre la mesa. Pese a que en el entorno de la Presidencia se apela a la normalidad institucional —mantenida este lunes con la asistencia del presidente al XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar—, numerosos cuadros del PSOE ven razonable el adelanto. Dentro del partido se advierte de que evitar las urnas en el contexto actual conllevaría un coste político y dirigentes territoriales señalan abiertamente que la cita electoral resulta irremediable, sugiriendo el mes de noviembre con preferencia sobre diciembre.

La oposición exige urnas inmediatas mientras la izquierda reorganiza su marca electoral

Ante la perspectiva de un eventual adelanto, el conjunto de las fuerzas políticas ha activado sus preparativos electorales. En la derecha, los principales partidos instan al presidente del Gobierno a pulsar el botón electoral. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha demandado abiertamente a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones generales, asegurando que la formación popular se encuentra preparada para asumir el Gobierno y aplicar sus propias propuestas en materia habitacional. Desde el Partido Popular descartan un desgaste por haber votado en contra de los decretos gubernamentales y confían en captar apoyos de votantes desencantados con la gestión de La Moncloa. Una posición similar mantienen en Vox, donde consideran que la convocatoria debió producirse tiempo atrás.

En el espacio situado a la izquierda del PSOE, los plazos parlamentarios obligan a acelerar la reestructuración del espacio político. La coalición Sumar, que pasará a denominarse Frente Amplio tras el acuerdo alcanzado en una reunión de urgencia por los partidos que la integran, trabaja a contrarreloj para formalizar su candidatura y definir su liderazgo antes del 17 de octubre. La formación busca estructurar una alianza que incluya a Podemos para presentar una lista unificada, en un calendario condicionado por los plazos legales de registro de coaliciones que concluirían a mediados de mes si la disolución de las Cortes se formalizara de forma inmediata.