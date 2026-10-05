El presidente del Gobierno repasa los hitos de su mandato, señalando avances en renovables y derechos sociales, mientras denuncia el bloqueo y la falta de legitimidad atribuidos a PP y Vox.

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MADRID.— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una férrea defensa del balance de su gestión, poniendo en valor los logros económicos y sociales alcanzados durante su mandato a pesar de un contexto internacional convulso y una fuerte polarización política en el ámbito nacional.

Durante su intervención, Sánchez ha desgranado los principales avances del Ejecutivo, destacando la consolidación de la transición ecológica a través de las energías renovables, la ampliación del escudo social y la reducción de la desigualdad. El jefe del Ejecutivo ha recordado que estos hitos se han logrado en un escenario marcado por «crisis inéditas», entre las que ha citado conflictos bélicos internacionales y profundos vaivenes geopolíticos.

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En un tono firme, el presidente ha enfatizado la dimensión internacional y regulatoria de su acción política, asegurando haber plantado cara y combativo a «tiranos, tecnooligarcas y genocidas» en la defensa de los valores democráticos y de los derechos de la ciudadanía.

Críticas a la crispación de la oposición

En el plano de la política nacional, Sánchez se ha mostrado especialmente duro con las fuerzas de la oposición, señalando que su Gobierno ha tenido que trabajar frente a «la peor oposición posible», en referencia al Partido Popular y a Vox.

Según el presidente, ambas formaciones no solo han rechazado de forma sistemática los avances sociales y económicos impulsados por el Ejecutivo, sino que han traspasado los límites del debate político al cuestionar de forma reiterada la legitimidad del propio Gobierno democráticamente electo.