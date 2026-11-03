El Burgos – Celta Fortuna se juega el sábado 7 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Burgos – Celta Fortuna

Burgos – Celta Fortuna Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 13

LaLiga Hypermotion, jornada 13 Fecha: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Burgos y Celta Fortuna corresponde a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. El Burgos, situado en la 8ª posición con 21 puntos tras 12 partidos, ha anotado 17 goles y ha recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Celta Fortuna ocupa el 16º lugar con 13 puntos, habiendo marcado 18 goles y encajado 23 en los mismos 12 partidos. Su reciente trayectoria incluye 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en los últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Burgos: 8º con 21 puntos en 12 partidos (17 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-V-V-D-D)

Celta Fortuna: 16º con 13 puntos en 12 partidos (18 goles a favor y 23 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: E-D-E-V-D)

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