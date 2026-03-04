Los equipos de emergencia han retomado a primera hora de este miércoles las labores de búsqueda de la sexta persona desaparecida tras el colapso de una pasarela costera en la zona de El Bocal, en Santander. El accidente, ocurrido la tarde de este martes, ha dejado un balance provisional de cinco jóvenes fallecidos, todos ellos estudiantes del centro de Formación Profesional La Granja de Heras. Una séptima integrante del grupo pudo ser rescatada con vida y permanece hospitalizada.

Un despliegue masivo por tierra, mar y aire

Desde las 8:00 horas, un amplio dispositivo coordina los esfuerzos para localizar a la última víctima. En las operaciones participan Salvamento Marítimo con el buque SAR Gavia, la embarcación Salvamar Deneb y el helicóptero Helimer 206, junto a la patrullera Río Trueba de la Guardia Civil. El operativo se mantiene activo tras una noche de vigilancia en la que Bomberos de Santander y la Policía Local emplearon drones para peinar la escarpada zona costera. Además, se ha emitido un aviso a los pesqueros que faenan por el litoral cántabro para que extremen la vigilancia ante cualquier avistamiento.

Luto y conmoción en el centro educativo La Granja

La tragedia ha golpeado con dureza a la comunidad educativa del instituto de FP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo. Los siete jóvenes implicados en el siniestro cursaban estudios en este centro de excelencia agropecuaria, donde estudian más de 500 alumnos de diversas comunidades autónomas. Desde primera hora de la mañana, un equipo psicosocial de la Cruz Roja y especialistas del Colegio de Psicólogos de Cantabria atienden a compañeros y profesores sumidos en la tristeza y la conmoción.

Responsables de la Consejería de Educación se han desplazado al instituto para coordinar el apoyo necesario y han pedido el máximo respeto para una comunidad educativa que vive su jornada más oscura. Algunos de los afectados residen en las dependencias del propio centro, lo que ha intensificado el clima de dolor entre los estudiantes que convivían diariamente con las víctimas.

Cronología del siniestro

El colapso de la estructura se produjo el martes por la tarde cuando el grupo de seis chicas y un chico se encontraba en la pasarela. Tras la caída, los equipos de rescate trabajaron contra reloj y lograron localizar a la quinta víctima pasadas las 20:00 horas, ya sin luz natural. La investigación judicial y técnica deberá determinar ahora las causas del colapso de esta infraestructura costera que ha truncado la vida de cinco jóvenes estudiantes de los sectores agrícola y forestal.