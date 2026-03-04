El sistema de protección social en España está generando una distorsión económica inédita en el mercado laboral. Tras la reciente actualización del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ha experimentado un alza del 11,4%, una familia compuesta por dos adultos y dos menores puede percibir hasta 1.393 euros mensuales. Esta cifra ya supera o iguala el sueldo de aproximadamente 5,5 millones de trabajadores, lo que representa a una cuarta parte de los asalariados del país.

El fenómeno del desincentivo laboral

Los datos del INE revelan que un 25% de los empleados por cuenta ajena perciben remuneraciones que no alcanzan los 1.400 euros netos, situándose en muchos casos por debajo de las ayudas públicas familiares. Expertos y organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierten que esta proximidad entre rentas sociales y salarios reales está creando un «desincentivo permanente» al empleo.

Según la Airef, el diseño actual del IMV reduce la probabilidad de trabajar en un 12%, una cifra que escala por encima del 20% en colectivos específicos como los menores de 30 años y las familias monoparentales. El riesgo reside en que, al no existir una retirada gradual y coordinada de las ayudas al aceptar un empleo, la mejora neta de ingresos para el trabajador resulta, en ocasiones, insignificante.

España, a la cola en eficiencia contra la pobreza

A pesar del volumen de recursos destinados, España presenta una de las tasas de eficiencia más bajas de la eurozona en la lucha contra la exclusión. Según estimaciones del Instituto de Estudios Económicos (IEE) basadas en datos de Eurostat, las ayudas públicas en España apenas logran reducir la tasa de pobreza en 6,2 puntos porcentuales, frente a los 8,5 puntos de la media de la eurozona o los 13,1 puntos de Irlanda.

Los analistas señalan que el problema no es la cuantía, sino la falta de coordinación. En España coexiste un «puzzle de subvenciones» —estatales, autonómicas y locales— que a menudo se solapan sin una estrategia clara de transición hacia el mercado de trabajo. Esta falta de diseño provoca que, en determinados hogares, la suma de apoyos cubra hasta el 80% de las necesidades básicas, haciendo que la búsqueda de empleo deje de ser una prioridad económica.

El reto de las políticas activas

Uno de los puntos críticos señalados por los expertos es la desconexión administrativa: mientras el Estado es quien abona la prestación, la competencia sobre las políticas activas de empleo recae en las comunidades autónomas. Esta fragmentación impide que las ayudas funcionen como una herramienta de inserción y no solo como una renta de subsistencia.

El objetivo, coinciden los economistas, debe ser garantizar que trabajar siempre suponga una ganancia neta clara frente a la percepción de un subsidio. De lo contrario, sectores que actualmente sufren falta de vacantes seguirán sin poder atraer a una población activa que, ante la falta de incentivos económicos, opta por la protección del sistema público.